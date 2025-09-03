Ricardo Lorenzetti avisa: "Cuando uno combate la información que no quiere que se difunda, crece"

“Es central para la democracia”, aseguró Lorenzetti y añadió que "si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga".

En declaraciones este miércoles (3/9) durante el ciclo “Diálogos” de la Fundación Mediterránea en Buenos Aires, Lorenzetti evitó profundizar en el tema al recordar que hay denuncias del gobierno y fallos judiciales que pueden llegar a la Corte Suprema con lo cual su opinión en pública podría caer en el prejuzgamiento.

Ampliación de la Corte

Durante la charla en la Fundación Mediterránea, Lorenzetti también opinó sobre la ampliación de los miembros de la Corte, que actualmente cuenta con 3 integrantes: “Si se aumenta la cantidad de miembros, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica. Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiagoSpaltro/status/1963222534947565819&partner=&hide_thread=false Ricardo Lorenzetti: "Hay muchos fallos y amplia jurisprudencia de la Corte Suprema en favor de la libertad de expresión, por más de que no nos guste lo que se diga".



Aclara el juez que no puede hablar del caso de la prohibición de difundir los audios atribuidos a Karina Milei. pic.twitter.com/iWJJcROcvT — Santiago Spaltro (@SantiagoSpaltro) September 3, 2025

Por otro lado, el ministro de la Corte reflexionó que "la Argentina necesita un cambio profundo en las instituciones y muy relevante ".

Indicó que "Argentina tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos".

"Como país vivimos de fracaso en fracaso", sentenció

Luego, insistió en la necesidad de "defender la democracia, el estado de derecho" y que "la función del poder judicial es mantener la estabilidad para que todos se sientan seguros y protegidos".

--------------

Más noticias en Urgente24:

Crisis en otra petrolera, que pidió el concurso de acreedores para evitar la quiebra

Denuncia de Bullrich: El fiscal abre causa pero no requiere fuentes ni allanamientos a periodistas

El nuevo beneficio de Cuenta DNI que todos quieren usar

Boca: Miguel Ángel Russo quedará internado 24 hs. por una infección urinaria