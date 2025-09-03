Importante definición de Ricardo Lorenzetti en medio de la difusión de los audios del Andisgate y la medida judicial que logró el Gobierno para impedir la publicación de grabaciones por parte de la prensa. Ocurre que la Corte puede llegar a tomar el caso donde la Administración Milei plantea una cuestión de seguridad nacional.
ANDISGATE
Ricardo Lorenzetti avisa: "Cuando uno combate la información que no quiere que se difunda, crece"
El juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti advirtió que se mantendrá la jurisprudencia sobre libertad de expresión porque es “central para la democracia”.
Ricardo Lorenzetti y la información “antifrágil”
“Cuando uno combate la información que no quiere que se difunda, esa información crece porque la información es antifrágil, crece cuando uno la prohíbe ” dijo citando al ensayista libanés Nassim Taleb.
El juez de la Corte Suprema recordó también que el Máximo Tribunal tiene una amplia jurisprudencia en materia de libertad de prensa y su defensa y que no la cambiará.
"La jurisprudencia de la Corte es muy clara” recordó y mencionó: “no hemos cambiado la jurisprudencia y no las vamos a cambiar".
“Es central para la democracia”, aseguró Lorenzetti y añadió que "si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga".
En declaraciones este miércoles (3/9) durante el ciclo “Diálogos” de la Fundación Mediterránea en Buenos Aires, Lorenzetti evitó profundizar en el tema al recordar que hay denuncias del gobierno y fallos judiciales que pueden llegar a la Corte Suprema con lo cual su opinión en pública podría caer en el prejuzgamiento.
Ampliación de la Corte
Durante la charla en la Fundación Mediterránea, Lorenzetti también opinó sobre la ampliación de los miembros de la Corte, que actualmente cuenta con 3 integrantes: “Si se aumenta la cantidad de miembros, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica. Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”.
Por otro lado, el ministro de la Corte reflexionó que "la Argentina necesita un cambio profundo en las instituciones y muy relevante ".
Indicó que "Argentina tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos".
"Como país vivimos de fracaso en fracaso", sentenció
Luego, insistió en la necesidad de "defender la democracia, el estado de derecho" y que "la función del poder judicial es mantener la estabilidad para que todos se sientan seguros y protegidos".
