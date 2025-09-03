Fiebre por el nuevo iPhone 17: Apple presenta los cambios que todos esperan

Por el momento lo que se sabe es que Apple reservó la tasa de refresco de 120Hz para sus cuatro modelos, al contrario de lo que ocurría con los anteriores. Esto significa que la frecuencia con la que una pantalla actualiza el número de imágenes por segundo será más alta. Por ende, más fluidez y calidad.

Por otro lado, los iPhone 17 tendrán también la carga inversa como sucede con los modelos 15 en adelante. Este se puede utilizar como un cargador externo para alimentar a otros dispositivos como auriculares. La novedad es que será inalámbrica. Anteriormente era con cables.

Lo cierto es que los modelos de iPhone también cambiarán, o al menos eso se difundió, el panel de las cámaras traseras. En la actualidad aparecen en un costado de manera vertical. Ahora estarían posicionadas en un óvalo del mismo color del dispositivo y mucho más centradas.

