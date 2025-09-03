Fiebre por el nuevo iPhone 17: Apple presenta los cambios que todos esperan

Si bien hoy en día lo novedoso en un celular parece moneda corriente, hay ciertos aspectos que sobresalen y hacen que Apple -casi- siempre destaque en sus lanzamientos. El anterior modelo, el iPhone 16, dejó sabor a poco y por esa razón se cree que esta vez los cambios van a ser sustanciales.
Locura por el nuevo iPhone 17 de Apple
El próximo martes 9 de septiembre será el gran lanzamiento de los nuevos iPhone. Todos los años se realiza en el mismo mes y prometen ser mucho más novedosos que el anterior dispositivo. En su afán por competir con Samsung, presentarán una variante ultradelgada que será el rival del Galaxy S25 Edge.
Como sucede a menudo, Apple prepara cuatro lanzamientos. Esta vez, además del modelo clásico y los pro, parece ser que el ultradelgado será una novedad. También se habló mucho de un dispositivo plegable, lo cual sería un paso muy grande de la compañía.
Por el momento lo que se sabe es que Apple reservó la tasa de refresco de 120Hz para sus cuatro modelos, al contrario de lo que ocurría con los anteriores. Esto significa que la frecuencia con la que una pantalla actualiza el número de imágenes por segundo será más alta. Por ende, más fluidez y calidad.
Por otro lado, los iPhone 17 tendrán también la carga inversa como sucede con los modelos 15 en adelante. Este se puede utilizar como un cargador externo para alimentar a otros dispositivos como auriculares. La novedad es que será inalámbrica. Anteriormente era con cables.
Lo cierto es que los modelos de iPhone también cambiarán, o al menos eso se difundió, el panel de las cámaras traseras. En la actualidad aparecen en un costado de manera vertical. Ahora estarían posicionadas en un óvalo del mismo color del dispositivo y mucho más centradas.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Ciberataques homógrafos: La estafa digital que engaña hasta a los más atentos
WhatsApp mete inteligencia artificial en tus chats y cambia para siempre
Google lanzó "Nano Banana": El modelo de IA que genera imágenes a velocidad de rayo
La inteligencia artificial de Google aplasta a Duolingo con sus nuevas herramientas