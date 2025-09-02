Google festeja, no tendrá que vender Chrome: Un juez dijo..siga..siga

"Google no tendrá que vender su navegador Chrome", dijo el martes (02/09) el juez de Washington, que otorgó una rara victoria a las grandes tecnológicas en la batalla contra las autoridades antimonopolio de Estados Unidos, sin embargo, ordenó a la empresa que comparta datos con sus rivales para abrir la competencia en las búsquedas en línea.
Alfabet, la empresa matriz de Google, registró subas de acciones del 7,2% en las operaciones extendidas el martes, ya que los inversores vieron acertado el fallo del juez, que también permite a Google seguir haciendo pagos lucrativos a Apple. Las acciones de la manzana subieron un 3%.
El juez de distrito de EE. UU. Amit Mehta dictaminó que Google podría mantener su sistema operativo Android, que junto con Chrome ayuda a impulsar el negocio de publicidad en línea que domina el mercado de Google.
El fallo es el resultado de una batalla legal de cinco años entre una de las empresas más rentables del mundo y Estados Unidos, donde los reguladores antimonopolio y los legisladores cuestionaron durante mucho tiempo el dominio del mercado de las grandes tecnológicas.
Mehta dictaminó el año pasado que Google tiene un monopolio ilegal en la búsqueda en línea y la publicidad relacionada.
Si bien compartir datos con los competidores ayudará a los rivales del negocio publicitario de Google, no tener que vender Chrome o Android elimina una gran preocupación para los inversores que los ven como piezas clave para el negocio general de Google.
Alivio para Apple
El fallo también fue un alivio para Apple y otros fabricantes de dispositivos y navegadores web, quienes según Mehta pueden continuar recibiendo pagos de participación en los ingresos publicitarios de Google por búsquedas en sus dispositivos.
Google paga a Apple US$20.000 millones por año, informaron analistas de Morgan Stanley que reproduce la agencia Reuters.
Prohibir los pagos es aún menos necesario en medio del auge de la IA, escribió Mehta, donde productos como ChatGPT de OpenAI "representan una amenaza para la primacía de la búsqueda tradicional en Internet".
El fallo también facilitó que los fabricantes de dispositivos y otros que establecieron la búsqueda de Google como predeterminada cargaran aplicaciones creadas por los rivales de Google, al prohibir que Google celebre contratos exclusivos.
- Con reportes de la agencia Reuters desde NYC, Washington y San Francisco-