Google festeja, no tendrá que vender Chrome: Un juez dijo..siga..siga

Si bien compartir datos con los competidores ayudará a los rivales del negocio publicitario de Google, no tener que vender Chrome o Android elimina una gran preocupación para los inversores que los ven como piezas clave para el negocio general de Google.

Apple.jpg Apple y Google seguirán como buenos amigos

Alivio para Apple

El fallo también fue un alivio para Apple y otros fabricantes de dispositivos y navegadores web, quienes según Mehta pueden continuar recibiendo pagos de participación en los ingresos publicitarios de Google por búsquedas en sus dispositivos.

Google paga a Apple US$20.000 millones por año, informaron analistas de Morgan Stanley que reproduce la agencia Reuters.

Prohibir los pagos es aún menos necesario en medio del auge de la IA, escribió Mehta, donde productos como ChatGPT de OpenAI "representan una amenaza para la primacía de la búsqueda tradicional en Internet".

El fallo también facilitó que los fabricantes de dispositivos y otros que establecieron la búsqueda de Google como predeterminada cargaran aplicaciones creadas por los rivales de Google, al prohibir que Google celebre contratos exclusivos.

- Con reportes de la agencia Reuters desde NYC, Washington y San Francisco-