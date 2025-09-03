Vaca Muerta: Santa Fe se afianza como socia estratégica

Desde el gobierno provincial se presentó una estrategia diferencial que combina reconversión productiva, transferencia tecnológica y experiencia en centros de innovación. "Santa Fe no viene a caranchear en un sector emergente. Venimos como socios estratégicos, con capacidad instalada, parques productivos y el segundo PBI industrial del país", aseguró Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial de la provincia.

Por su parte, Pablo Bonetto -director Provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industria-, en el Día de la Industria, destacó la trayectoria y el capital productivo de la Mesa: "Esta Mesa fue formada en 2019 y hoy la integran casi 300 compañías. Participamos en ferias, generamos sinergia y usamos la imaginación para poner la gestión pública al servicio de los santafesinos. Santa Fe es productora de bienes y servicios, y tiene muchísimo para aportar. Por eso este clúster tiene una importancia estratégica".

El cierre del panel dejó una definición política contundente por parte del intendente de Añelo:

"Cuando hablemos de federalismo, construyamos federalismo en serio. Poder trabajar mancomunadamente en el desarrollo de un país que lo tiene todo, es el camino que debemos sostener". "Cuando hablemos de federalismo, construyamos federalismo en serio. Poder trabajar mancomunadamente en el desarrollo de un país que lo tiene todo, es el camino que debemos sostener".

Espacio de articulación público - privado

La Mesa de Gas, Minería y Petróleo fue creada en 2019 como una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la participación de empresas locales en sectores estratégicos de la economía nacional.

A partir de esta gestión, liderada por el gobernador Pullaro, se consolidó la posición de la Mesa, se amplió el abanico de participantes, alcanzando un total de 298 firmas que ofrecen bienes, servicios, tecnología y soluciones logísticas para la industria energética.

A través de esta mesa, se articulan acciones de capacitación, participación en ferias internacionales, misiones comerciales y convenios de cooperación con provincias productoras. Su funcionamiento es parte de una política industrial activa, con foco en la reconversión productiva, la innovación tecnológica y la generación de empleo calificado.

image La Mesa de Gas, Minería y Petróleo fue creada en 2019 como una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la participación de empresas locales en sectores estratégicos de la economía nacional. Foto: Gobierno de Santa Fe

Más contenidos de Urgente24:

La Anmat aprobó las gotas que corrigen la presbicia por 8 horas

La miniserie de 6 capítulos que todos terminan en una noche

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito

Cuenta regresiva al 07/09 y Javier Milei no encuentra al topo

Cambia todo en los cajeros automáticos: Qué cantidad de dinero se podrá extraer