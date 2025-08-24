Vaca Muerta marca récord de extracciones de petróleo a pesar de la falta de infraestructura

Otra mejora clave es el proyecto “Duplicar” de Oldelval, que elevó la capacidad de transporte de crudo de 225.000 a 540.000 barriles diarios mediante un tendido de 525km entre Allen (Río Negro) y Puerto Rosales (Buenos Aires), con una inversión de US$ 1.400 millones. Nuevas ampliaciones como Duplicar X y Duplicar Norte, en proyecto, permitirían elevar la capacidad hasta 900.000 barriles diarios en 2026, con US$ 900 millones adicionales.

Este impulso en infraestructura se traduce en resultados concretos. Según CEPH, la producción nacional de petróleo llegó a 717.000 barriles diarios en 2024, la cifra más elevada en 17 años, con proyecciones que apuntan a superar el récord de 847.000 b/d de 1998. Asimismo, se espera que el superávit en la balanza energética alcance niveles históricos.

image Añelo, el centro urbano de Vaca Muerta, no logra abastecer las necesidades de las petroleras, y las rutas provinciales no están preparadas.

No obstante, el boom también expone carencias en infraestructura vial. En lo que va del año, se registraron múltiples siniestros en rutas clave de la cuenca, con al menos cinco muertes y más de 50 accidentes. Esto refleja congestión, falta de señalización, iluminación y mantenimiento en corredores saturados de tráfico pesado.

En un plano más amplio, analistas internacionales destacan que Vaca Muerta podría convertir a Argentina en una potencia exportadora de energía. En el primer trimestre de 2025, la producción de petróleo no convencional aumentó un 26% interanual y el gas seco un 16%.

Sin embargo, la capacidad de transporte sigue siendo un desafío clave, y sin la infraestructura necesaria, no hay extracción que rinda.

