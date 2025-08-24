Andrea Politti sorprendió con su vida lejos de la televisión: "Estoy haciendo..."

No obstante, la realidad actual del medio televisivo presenta desafíos particulares que la actriz observa con perspectiva crítica. "Por ahora no tengo propuestas, pero estoy abierta por si surge algo. Hoy predominan los programas de espectáculos, es lo que la gente elige, pero no es mi estilo".

Esta reflexión la lleva a establecer límites claros respecto a qué tipo de contenidos estaría dispuesta a desarrollar. Cuando menciona las ofertas recibidas para incursionar en el periodismo, su respuesta evidencia un profundo respeto por la profesión: "Me han ofrecido hacer periodismo también, pero yo no estudié y le tengo mucho respeto a la gente que hizo la carrera. Lo mío tiene que ver más con la animación y la diversión".

"Hace 4 años que no estoy en conducción, es un montón, pero estoy haciendo teatro y me sirve para nutrirme y pensar desde otro lado las cosas", cerró diciendo.

