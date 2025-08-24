Andrea Politti volvió a pisar las tablas porteñas, esta vez acompañada de una dupla que promete risas y complicidad: su hijo Galo Hagel y el irreverente Diego Capusotto. Juntos protagonizan "Tirria" en el Teatro Metropolitan, una obra que marca el retorno actoral de quien comenzó su carrera en la ficción nacional con grandes novelas como "Resistiré" y luego conquistó la conducción televisiva con ciclos memorables como "Canta conmigo Argentina" y "Cuestión de peso".
Andrea Politti sorprendió con su vida lejos de la televisión: "Estoy haciendo..."
Andrea Politti recuerda "Resistiré" y su salto a la conducción, mientras protagoniza la obra de teatro "Tirria" y evalúa un posible regreso a la televisión.
Ahora bien, mientras las luces del teatro iluminan su presente artístico, la actriz no cierra las puertas a un eventual regreso televisivo. Esta apertura surge naturalmente cuando se la consulta sobre sus próximos proyectos, revelando una nostalgia genuina por los estudios de grabación y los sets que fueron su segunda casa por tantos años.
Durante una distendida charla telefónica con Pablo Montagna en el programa radial "Pasa Montagna" de Radio Rivadavia, Politti realizó un recorrido introspectivo por su trayectoria profesional, deteniéndose especialmente en ese momento bisagra que definió gran parte de su carrera. "Yo comencé con la conducción en 2004. En ese momento estaba haciendo la novela 'Resistiré'. Me empezaron a convocar como conductora, pero me negaba porque era un rubro que no estaba valorizado", confesó con sinceridad.
Aquella decisión, lejos de ser casual, implicó una verdadera revolución personal y profesional. La actriz debió enfrentar no solo sus propios temores, sino también los prejuicios de una industria que aún no terminaba de comprender las múltiples facetas que podía desarrollar un mismo artista. "Fue una decisión muy fuerte que tuve que tomar en ese momento, enfrentando los prejuicios de la época. Mi primer programa fue en Telefe. Abrí otra ventana en mi carrera para poder trabajar desde otro lugar", explicó, dejando entrever la valentía que requirió aquel salto.
Andrea Politti confiesa que extraña la televisión
La transición resultó exitosa, permitiéndole explorar territorios dentro del entretenimiento nacional. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre la posibilidad de retomar ese rol protagónico en televisión, la reconocida actriz dice lo siguiente: "Siempre me gustó la conducción, extraño la tele y ni hablar de la ficción que hoy falta tanto", admite sin rodeos.
No obstante, la realidad actual del medio televisivo presenta desafíos particulares que la actriz observa con perspectiva crítica. "Por ahora no tengo propuestas, pero estoy abierta por si surge algo. Hoy predominan los programas de espectáculos, es lo que la gente elige, pero no es mi estilo".
Esta reflexión la lleva a establecer límites claros respecto a qué tipo de contenidos estaría dispuesta a desarrollar. Cuando menciona las ofertas recibidas para incursionar en el periodismo, su respuesta evidencia un profundo respeto por la profesión: "Me han ofrecido hacer periodismo también, pero yo no estudié y le tengo mucho respeto a la gente que hizo la carrera. Lo mío tiene que ver más con la animación y la diversión".
"Hace 4 años que no estoy en conducción, es un montón, pero estoy haciendo teatro y me sirve para nutrirme y pensar desde otro lado las cosas", cerró diciendo.
