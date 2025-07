La inesperada confesión de Eleonora Pérez Caressi sobre Chano: "Hacerse cargo"

Eleonora Pérez Caressi contó su vínculo con Chano

Pero si hay alguien que ejemplifica perfectamente esta búsqueda de autenticidad es Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano. La amistad entre ambos se convirtió en fuente de revelaciones sorprendentes durante la entrevista radial. "Chano es, dentro del mundillo artístico, de las personas más honestas. Nunca careteó", aseguró Pérez Caressi, utilizando una expresión que resuena profundamente en el ámbito del espectáculo nacional.

La admiración hacia el cantante se intensifica cuando la periodista profundiza en las razones de esta honestidad brutal: "Chano es de los que más ha hablado de las cosas que le pasaron, que no están tan buenas, y que lo cuenta para hacerse cargo".

"Logra trascender al artista. Él es un humano arriba de un escenario. Es él, es Santiago, subiéndose a un escenario a cantar las canciones de Chano", agregó, estableciendo una diferencia clara entre la persona y el personaje, algo que su proyecto busca explorar constantemente.

La periodista no descartó volver al ruedo televisivo

Ahora bien, cuando se le preguntó por la pantalla chica, Eleonora no esquivó el tema, sino que declaró lo siguiente: "Me encantaría volver. Hace mucho que me fui de El Trece y tengo ganas de volver a la tele. Vamos a ver qué pasa el año que viene...", confesó, dejando la puerta abierta para un posible regreso que sus seguidores esperan ansiosamente.

Su reciente participación en "Resumido" junto al Chino Leunis confirmó que el talento sigue intacto: "Hace poco estuve en 'Resumido' acompañando al Chino Leunis y me gusta mucho la propuesta de hacer un mix entre la información y el entretenimiento", concluyó, demostrando que su futuro profesional podría combinar ambos mundos de manera magistral.

