Yanina Latorre no resiste un archivo y en X se lo hicieron saber: "Amenazó con..."

Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias, colega y excompañera en más de una trinchera mediática, decidió prender el ventilador. Venía tirando pistas en sus redes sociales y finalmente cumplió: ventiló una supuesta infidelidad de Diego Latorre, exfutbolista y marido de Yanina. “No hay mejor defensa que un ataque”, escribió Fernanda mientras revelaba que el propio Latorre la llamó para pedirle que no hablara más del tema. Pero ella fue por más: “La semana pasada me contactó una mujer para contarme que había tenido un reencuentro con este exfutbolista. Me lo quería contar, no sé por qué. Me dio su teléfono, la llamé y me contó cómo había sido el reencuentro, el lugar y todo...”.