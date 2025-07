Yanina Latorre vs Fernanda Iglesias: Diego Latorre se enterró solo con esta frase

Audios reveladores y la frase que enterró a Diego Latorre

Después del escándalo, apareció la voz de la tercera en cuestión, una ex compañera de viaje de egresados, que se reencontró con Diego en un hotel. En los audios se la escucha decir: "No es ninguna infidelidad la que ocurrió. Fue un reencuentro inocente, charlamos un rato en un café del hotel, nada más. Nunca hubo sexo ni besos, nada. Ella (Fernanda) interpretó mal".

Pero lo que más ruido hizo fue la supuesta frase que Diego Latorre le dijo a Fernanda cuando ella le avisó que todo podía explotar: "Y sí, pero bueno... Viste cómo es ella... ¿y ahora qué le voy a decir?". Una confesión a medias, pero que para muchos fue la gota que reventó la olla.

image La tercera en discordia negó la infidelidad y aclaró que solo hubo un encuentro casual. Pero la frase de Diego a Fernanda dejó la duda y alimentó el escándalo mediático.

Fernanda además mostró audios de apoyo de su ex marido Pablo Nieto, ex compañeros de trabajo y hasta un ex novio. "Me da bronca que mienta tanto...", dijo, bastante indignada. También le tiró a Yanina por su actual rol de conductora: "Decís que llegaste... ¿A dónde llegaste? Tenés un programa en América. Yo ya pasé por ahí, gané premios, laburé con los mejores. Vos estás desesperada por figurar".

Embed ¿FERNANDA IGLESIAS INVENTÓ LA HISTORIA DE LA AMANTE DE DIEGO LATORRE?#PasóEnAmérica pic.twitter.com/fTjBxotjwV — América TV (@AmericaTV) July 17, 2025

El final por ahora lo pone el destino de los Latorre: Miami, con una paradita previa en México por compromisos de laburo. ¿Se viene otro round?

