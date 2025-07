Riesgo País rumbo a los 800 pb en cierre de listas en PBA

Live Blog Post

Javier Milei no tendría, por ahora, a los "87 héroes"

Jazmín Bullorini en Clarín: "El oficialismo necesita 87 votos en la Cámara de Diputados para lograr blindar los vetos por los proyectos jubilatorios y la emergencia en discapacidad que Javier Milei adelantó que piensa llevar a cabo. En ese esquema es fundamental el acompañamiento de su ahora socios electorales del PRO, sin embargo no todos los votos de la bancada amarilla están garantizados.

La Libertad Avanza tiene un bloque de 39 diputados, sumados al PRO (35) y el MID (3) de Oscar Zago alcanzarían recién los 77. Si partieran de ese piso necesitarían juntar 10 aliados más delegados de los gobernadores -que también están en pie de guerra- para conseguir el número.

Sin embargo, esa base de oficialismo más PRO y MID no está asegurada. 'Vamos a respaldar al Gobierno en todos los vetos', aseguró una autoridad de la bancada amarillo. Sin embargo, una legisladora de peso confío a Clarín que tanto ella como otros legisladores aún no fijaron postura. 'Hasta ahora no definimos', aseguró.

Lo cierto es que cuando se votó originalmente el incremento del 7,2 % de las jubilaciones generales y el incremento del bono de $ 70 mil a $110 mil en Diputados, el PRO se partió. Hubo un voto a favor, del cordobés Hector Baldassi, y 9 sugerentes abstenciones ligadas en la mayoría de los casos a diputados cercanos a Mauricio Macri.

Integraron ese grupo Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Ana Clara Romero y María Sotolano.

Será importante observar la postura que tomen los 28 legisladores que estuvieron ausentes cuando se votó la suba jubilatoria. Tres de ellos fueron del PRO, incluido el larretista Alvaro González.

En el MID tampoco está tan clara la situación. Son tres y en la última votación sólo uno votó junto al oficialismo: María Cecilia Ibañez. Zago y Eduardo Falcone estuvieron ausentes".