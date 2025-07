Javier Milei y Luis Caputo no imaginaban este julio (el FMI tampoco)

Coinciden los periodistas Liliana Franco y Guillermo Laborda pero ¿Quién le cree a la Casa Rosada? "No pasa nada" es el mensaje de Javier Milei, economista jefe de su propio Gobierno. Sucede que hay cierre de listas en Provincia de Buenos Aires en danza, definiciones de La Libertad Avanza en otros distritos electorales, y una crisis le baja el precio al partido del águila. Pero cualquiera intuye o conoce que no es el mes de julio que habían imaginado Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili. Pero tampoco Kristalina Georgieva. Ni Karina Milei y sus dálmatas (así le llaman a 'los primos' en una oficina neolibertaria). El Presidente le dijo a la Mesa de Enlace que él se encarga de la macroeconomía y la micro es un problema de cada uno. Pero la macro no recibe el OK del FMI y esto condiciona el proyecto 'La Libertad Arrasa'. ¿Hay que recalcular, Houston? Sí / No. El problema central de toda esta historia es que desde diciembre 2023 hasta julio de 2025, por lo menos, nunca hubo política económica sino un conjunto de medidas más o menos concatenadas. Tampoco hay política política sino el intento de soborno a algunos gobernadores. La idea 'La Libertad Arrasa' sólo se sostiene por la enorme mediocridad opositora. Vamos al VIVO del jueves 17/07/2025: