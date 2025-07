En qué quedó aquel conflicto entre Lautaro Martínez y Hakan Çalhanoğlu

El mediocampista respondió vía Instagram: "Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo".

image Lautaro Martínez quemó en zona mixta post derrota ante Fluminense a Hakan Çalhanoglu y el alemán nacionalizado turco respondió.

En qué quedó la reyerta entre Lautaro Martínez y Hakan Çalhanoglu

Lautaro había remarcado que -en el Inter- deben quedarse solamente aquellos que están dispuestos a dar el 100% de sí mismos. El palo fue para un Çalhanoglu que no disputó ni un solo minuto en el Mundial de Clubes. De hecho, abandonó la concentración en medio del torneo debido a una lesión. "Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna derecha", comunicaron desde el club italiano.

Sin embargo, la cuestión no terminó allí, ya que el ex Milan viajó a Turquía y empezó sus vacaciones familiares. En la previa al duelo entre Inter y Fluminense, su pareja, Sinem, subió una serie de fotos y videos desde la playa en los que se puede ver al futbolista muy distendido. Allí radica el enojo.

image Hakan Çalhanoglu, muy preocupado por su equipo en la previa del partido ante Inter...

El presidente del Neroazzurro, Giuseppe Marotta, se pronunció sobre la cuestión con una clara postura en favor del argentino: "Lautaro como capitán subrayó algunos supuestos y algunas verdades y es que se refería a un concepto que yo siempre digo y es que cuando un jugador ya no quiere estar en un equipo lo correcto es que se vaya", indicó.

De ese modo, la salida de Çalhanoglu pasó a ser prioridad para el mercado de pases del Inter de Italia, a los fines de, ni más ni menos, proteger algo tan básico como elemental: el bienestar del vestuario.

Se rumoreó mucho acerca de un interés de uno de los clubes más importantes de Turquía, el Galatasaray Spor Kulübü. No obstante, la operación, de momento, no superó la instancia del interés ya que no hay nada concreto.

Según detalló el medio británico Sky Sports, no hubo acuerdo en una de las últimas reuniones entre los representantes de ambos clubes, debido a que la propuesta económica del Cimbom estuvo muy por debajo de las pretensiones de la de los tifosi.

"La dirigencia del club ya habría mantenido una conversación con el jugador [Hakan Çalhanoglu] para reafirmar el compromiso de las partes de seguir luchando por los mismos objetivos", escribió Bolavip en una nota.

image Salvo un volantazo, Hakan Çalhanoglu seguirá en el Inter de Milán.

Cuándo empieza la Serie A

La Serie A comenzará el sábado 23 de agosto y pondrá punto final el fin de semana del 24 de mayo cuando se dispute la última jornada.

