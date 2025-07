HBO ya eligió al nuevo Voldemort de 'Harry Potter' y en redes no paran de teorizar

El casting mejor guardado de 'Harry Potter'

Mientras nadie dice nada oficial, las redes están prendidas fuego. Dos nombres suenan más fuerte que el resto: Cillian Murphy (de Peaky Blinders y Oppenheimer) y Matt Smith (de Doctor Who y House of the Dragon). El público ya tiene a Murphy como su favorito, que además tendría el visto bueno del mismísimo Fiennes.

En abril, incluso se rumoreó que él iba a ser Quirrell, pero al final ese rol se lo quedó Luke Thallon. Cuando le preguntaron a la CEO de Warner Bros. TV, Channing Dungey, si Cillian estaba considerado para algo más picante, lanzó "sin comentarios" y agregó: "Todavía estamos evaluando un par de opciones ahí… no estamos listos. Es un rol importante que hay que elegir bien."

image Cillian Murphy y Matt Smith son los favoritos para el rol, con el apoyo de los fans y de Ralph Fiennes. La serie ya empezó a filmarse, con adaptación fiel de La Piedra Filosofal.

Lo que ya es oficial: Dominic McLaughlin va a ser Harry Potter y Nick Frost va a interpretar a Hagrid. La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner (de Succession) y Mark Mylod va a dirigir varios capítulos. La primera temporada va a ser una adaptación bien fiel de La Piedra Filosofal, o sea, arranca desde cero pero con toda la tecnología actual y mucha plata encima.

Por ahora, el misterio de Voldemort sigue tan cerrado como la Cámara de los Secretos. Pero si alguien llega a filtrar algo, prepárense, porque los fanáticos van a explotar.

