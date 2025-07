Habemus Harry Potter: HBO mostró la primera imagen y es muy parecido al libro

image.png También se revelaron los actores que interpretan a Ron y Hermione: Alastair Stout y Arabella Stanton. La serie ya se está filmando y se estrena en 2027 por HBO y HBO Max.

Quién es quién en el nuevo Hogwarts y el plan ambicioso de HBO

El plan de HBO no es improvisado: quieren hacer una temporada por cada libro, lo que significa que se vienen siete temporadas si todo va bien. Eso implica que van a poder contar cosas que en las películas quedaron colgadas, como el desarrollo de personajes secundarios o tramas como los elfos domésticos, que los fanáticos siguen pidiendo hace años.

La producción está a cargo de Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials) como la guionista principal y también produce junto a Mark Mylod, que va a dirigir varios capítulos. J.K. Rowling está metida como productora ejecutiva, así que el proyecto tiene su bendición (es más, leyó los primeros dos episodios y le encantaron).

image.png

image.png Se sumaron Rory Wilmot como Neville, Amos Kitson como Dudley, Louise Brealey como Hooch y Anton Lesser como Ollivander. El elenco sigue creciendo y pinta cada vez más prometedor.

El elenco es largo y lleno de caras conocidas del teatro y la televisión británica:

John Lithgow (Cónclave) será el director Albus Dumbledore.

Paapa Essiedu (Black Mirror) le pone cara al profesor Severus Snape.

Janet McTeer (Ozark) será la profesora Minerva McGonagall.

Nick Frost (Shaun of the Dead) se mete en la piel del jardinero Rubeus Hagrid.

Y Paul Whitehouse será el cascarrabias del conserje Argus Filch.

Además, se sumaron más personajes clásicos:

Rory Wilmot como Neville Longbottom ,

Amos Kitson como Dudley Dursley ,

Louise Brealey como la profesora de vuelo Rolanda Hooch ,

Y Anton Lesser como Garrick Ollivander, el fabricante de varitas.

La expectativa es altísima, y no es para menos. Esta nueva versión tiene la chance de hacer justicia a muchos detalles de los libros que no entraron en las pelis, y con tantos talentos metidos en el proyecto, no queda otra que ilusionarse. Todavía falta, pero la magia ya arrancó.

