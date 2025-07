CGC en la cuerda floja: FIX recorta la nota y enciende una alarma

Vencimientos a la vuelta de la esquina

CGC afronta en lo que resta de 2025 vencimientos de capital por US$ 125 millones, más intereses por US$ 24 millones. Pero el verdadero escollo aparece en 2026, cuando debe afrontar pagos de capital por US$ 588 millones, de los cuales US$ 306 millones vencen en el primer trimestre y US$ 262 millones corresponden a ON locales. Con una caja e inversiones corrientes que apenas llegan a US$ 77 millones (y una parte de esos fondos está restringida), la cobertura sobre la deuda de corto plazo es mínima: solo 0,4 veces.