Todos ganaron, y Gianni Infantino es el Amo del Fútbol

"(...) Los problemas con el Mundial de Clubes fueron similares a los que experimentó Venecia durante la boda de Jeff Bezos. No hay temporada baja. Cada día del calendario tiene un círculo rojo. Cada vez hay más gente. Sus cimientos se están hundiendo. El cambio climático está causando disrupción. Es cada vez más caro. Un cornetto y un capuchino en la Plaza de San Marcos cuestan cifras de dos dígitos, inflados, como en otras ciudades, por el turismo de masas y el resurgimiento de los viajes tras la COVID-19.

(...) Los novios sonrieron en su gran día, igual que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Donald Trump en MetLife, a pesar de los abucheos de algunos sectores del público. Fue puro Honey Badger. No les importó. Nadie iba a arruinarles la fiesta, y esa ha sido su actitud desde siempre.

No hay que felicitar a Infantino por el triunfo en el Mundial de Clubes, pero no se canceló. Ni fracasó.

Cuando la FIFA intentó por primera vez hacer algo similar en Brasil en 2000, lanzando un torneo de 8 equipos en el que el Manchester United abandonó sacrílegamente la FA Cup para participar, la repetición nunca se produjo porque ISL, el socio de marketing de la FIFA, quebró. En su lugar, volvieron a disputar el Trofeo Intercontinental. Organizar competiciones como esta no es fácil.

Cuando el Consejo de la FIFA votó a favor de una Copa Mundial de Clubes renovada con 24 equipos en 2019 (21 a favor y 9 en contra), la COVID-19 impidió una edición piloto en 2021. Al finalizar el Mundial de Catar 2022, se anunció que la Copa Mundial de Clubes se celebraría de todos modos en 2025 y que el torneo sería aún más grande, con un total de 32 equipos.

Una vez más parecía que Infantino había mordido más de lo que podía masticar.

El año pasado por estas fechas, quien era el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, declaró a Il Giornale : «Que la FIFA se olvide. Los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones de euros (17,4 millones de libras; 23,3 millones de dólares), y la FIFA quiere darnos esa cantidad por toda la copa. ¡Ni hablar!».

En cuestión de horas, Madrid emitió un comunicado desmintiendo que “en ningún momento… se ha puesto en duda su participación”.

El periodista en cuestión, que conoce a Ancelotti desde su época en el Milán, defendió la entrevista e insistió en que sus palabras habían sido relatadas con precisión.

Casi al mismo tiempo, el sindicato de jugadores FIFPro en Europa anunció que había presentado una demanda legal contra la FIFA “cuestionando la legalidad de la decisión de la FIFA de establecer unilateralmente el Calendario Internacional de Partidos y, en particular, la decisión de crear y programar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA”.

Luego estaban los problemas de confirmar las sedes y encontrar un socio de transmisión global, lo que recién ocurrió en el invierno cuando SURJ Sports Investment, un vehículo de inversión de Arabia Saudita, anfitriona del Mundial de 2034, compró una participación del 10% en la plataforma DAZN por US$1.000 millones, una cifra que resultó ser el premio en dinero para atraer a los grandes clubes por completo.

chelsea trump.webp Chelsea FC festeja y Donald Trump también: No es sencillo ingresar con una imagen simpática a millones de hogares en el planeta Tierra que lo siguen por TV.

Sin embargo, se celebró un Mundial de Clubes en duda, y aunque persiste la percepción de que fue un proyecto vanidoso —una especie de Infantino Bowl o Copa Gianni—, no se reprogramó ni se canceló. Para bien o para mal, se celebró e Infantino emergió de ello con más coraje y quizás más poder.

Este hijo de un ferroviario de Brig, Suiza, tiene la confianza de Trump más que muchos de los líderes políticos más destacados del mundo y el Mundial de Clubes parece haber sido diseñado para apelar a su sensibilidad.

El simbolismo de este Mundial de Clubes —dorado y ostentoso— es trumpiano. El lenguaje que ha empleado, calificando a los 32 equipos del torneo como los mejores del mundo cuando todos saben que no es así, es trumpiano. La réplica del trofeo y la medalla que le regaló a Trump fueron vergonzosamente halagadoras, pero apenas se diferenciaron en su política exterior de lo que hizo el primer ministro británico, Keir Starmer, al entregarle a Trump una carta del Rey invitándolo a una segunda visita de Estado a finales de este año.

Nada de esto garantizaba que Trump se presentara a la final. El presidente de Estados Unidos es un hombre ocupado. Solo durante el Mundial de Clubes, envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, organizó un desfile militar en su cumpleaños (un evento que coincidió con el partido inaugural entre el Inter Miami y el Al Ahly), tuvo una pelea estrepitosa con Elon Musk, bombardeó Irán y aprobó su gran y hermosa ley.

En otras palabras, encontrar tiempo para la fiesta que Infantino estaba organizando no era algo que se pudiera garantizar.

Y, sin embargo, Trump no solo asistió, sino que apoyó y participó de una manera que no solo eclipsó los demás eventos deportivos del día, como la final masculina de Wimbledon, sino casi todas las demás noticias. Cualquiera que no hubiera oído hablar del Mundial de Clubes o lo hubiera evitado deliberadamente, ya no podía ignorarlo.

Para aquellos que se apresuran a descartar la competencia, no duden de su potencial como un momento tectónico en la historia del fútbol.

En la Torre Trump de Nueva York, el día antes de la final, Infantino, en uno de sus raros compromisos con los medios, dio un discurso en el que hizo afirmaciones que sirvieron como prueba, para él, de que sus escépticos estaban equivocados: 2,5 millones de espectadores, una multitud promedio de 40.000 personas, ingresos por valor de US$2.100 millones, lo que, Carlo, significaba que cada partido valía US$33 millones.

Detrás de Infantino estaban sus mejores hombres, una colección de leyendas y ganadores del Balón de Oro; hombres de fútbol, ahí para darle credibilidad. Al principio del torneo, el presidente del Madrid, Florentino Pérez, también lo había respaldado, declarando a DAZN: «Por fin hemos conseguido algo por lo que llevábamos mucho tiempo luchando».

Una nueva competición. Una nueva fuente de ingresos. Lo más parecido a una Superliga, solo que bajo el paraguas de la FIFA, una que no se limita a Europa, una que incluye al equipo al que se enfrentaba el Madrid de Pérez ese día, el Al Hilal; los saudíes.

El Chelsea, cuya afición protestó memorablemente contra la Superliga, cerró el círculo al celebrar la conquista de la Superliga con la indumentaria del Mundial de Clubes: una chaqueta de la FIFA y zapatillas blancas. Esto debió ser incómodo para el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien se mantuvo visiblemente ausente y ha empezado a llamar al Mundial de Clubes "el llamado Mundial de Clubes". Parece que Infantino lo superó por la banda.

Si este torneo se convierte en uno que se celebre cada 2 años en lugar de cada 4, la UEFA tendrá un problema porque el Mundial de Clubes creará una confusión útil entre la nueva generación de aficionados al fútbol que empezarán a preguntarse con cada nueva edición: ¿cuál es la competición más prestigiosa?

enzo maresca y chelsea.jpg Enzo Maresca, DT del Chelsea FC, levanta la Copa.

Un ganador de posiblemente el mercado más escéptico, Inglaterra, probablemente también sea útil porque el Mundial de Clubes y lo que realmente significa levantarlo ahora será parte de la conversación en la Premier League en los próximos años.

Mientras Bezos se movía por Venecia en una lancha, observó su entorno y observó : «Es una ciudad imposible. No puede existir, y sin embargo, aquí está».

Lo mismo podría haberse dicho del Mundial de Clubes. Al final, nada pudo detenerlo. Pararse al borde del canal y agitar el puño no basta. Es demasiado tarde.

El vaporetto ya zarpó.

