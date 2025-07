"Hay sectores completamente parados y eso ya está pegando en el empleo"

Adjudicó que ese fenómeno no esté ocurriendo inmediatamente a "los llamados del Gobierno" a las empresas para que no ajusten sus precios. Aunque aclaró que eso no se produjo "como (Guillermo) Moreno con un revólver en la mano" sino con "persuasión".

El otro elemento que señaló Kiguel como driver para que el pass through se viera acotado es que "no hay demanda".

"Estamos en una economía en la que ciertos sectores andan bien y ciertos sectores están completamente parados, entonces no venden y no tienen posibilidad de traspaso a precios", describió en diálogo con CNN Radio. "Tenés la demanda frenada, en algunos casos muy frenada", agregó.

También introdujo la cuestión de las importaciones como vector de la desinflación. "Por otro lado, tenés que la economía se está abriendo. Así, suben los autos en un mercado cautivo, y vienen los autos chinos un 20% abajo y no venden nada. La apertura te ayuda mucho a controlar las presiones de los precios", dijo.

Miguel Kiguel P.jpg Miguel Kiguel, economista y consultor.

Sin embargo, advirtió que sobre los "efectos colaterales" de la aperttura. "Porque las empresas que producen no pueden subir precios, bajan la rentabilidad y encima viene la competencia externa. Eso también pega en la economía", dijo.

"Lo que estamos viendo es una baja de la inflación en sectores que están con poca demanda. Hay sectores que están en momentos recesivos importantes y no tienen espacio para subir precios", insistió.

Eso deriva además en pérdida de puestos de trabajo, remarcó. "Ya está pegando en el desemplo. Vos tenés hasta ahora que creció la economía un 5% y el empleo cayó. Eso te está diciendo algo, que está creciendo mucho la productividad", dijo.

"Este es un proceso en el que las empresas tienen que hacer esfuerzos para competir porque si no, no sobreviven. Lo que hacen es cortar costos y uno de los costos es el laboral", concluyó al respecto.

