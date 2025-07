Brigitte Macron apeló a una Corte luego de que 2 comunicadoras propagaran un rumor sobre que sería mujer trans

Aseguraron que no es la madre biológica de sus tres hijos y dieron supuestos detalles personales de su hermano.

Brigitte Macron, horrorizada, denunció los hechos a inicios de 2022, pero el alcance del rumor no se detuvo.

Como en primera instancia no logró condenarlas, llevó a las entrevistadoras hasta la Cámara de Casación Penal francesa.

"Lo peor son las noticias falsas y los guiones inventados, con gente que acaba creyéndoselo y que te afectan, incluso en tu intimidad", confesó Emmanuel Macron, actual presidente de Francia.

Michelle Obama sufrió la misma campaña

Errol Musk, el padre de Elon Musk, desató una enorme polémica al afirmar en un podcast que la ex primera dama de USA es en verdad un hombre.

La declaración se dio en medio de rumores sobre una posible separación entre Barack y Michelle Obama, que fueron desmentidos tras un mensaje de amor del ex jede de Estado en el Día de San Valentín de 2025.

En el podcast, se discutió una teoría de conspiración sobre la ex primera dama norteamericana la cual fue originalmente difundida en 2014 por la fallecida comediante Joan Rivers, quien insinuó que Michelle no era una mujer y que Barack Obama podría ser homosexual.

Michelle Obama is a transgender

She died shortly after this video pic.twitter.com/Wbhc2YpfN2 — Tomasz (@TPotapczyk) February 20, 2023

A pesar de la falta de pruebas que respalden estas afirmaciones, la teoría persistió durante años en ciertos círculos de internet, especialmente en grupos de extrema derecha alineados con el Partido Republicano.

Begoña Gómez, primera dama de España, y Jacinda Ardern, ex premier de Nueva Zelanda

La actual esposa del presidente ibèrico Pedro Sánchez ha sido blanco de todo tipo de acusaciones. Desde casos de corrupción hasta rumores de que nació con sexo masculino.

No existe prueba alguna sobre el disparate pero la especie circula como el rayo en las redes sociales conservadoras del Reino.

Finalmente, la ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, fue también acusada de una situación casi idéntica.

Dijeron que era transgénero ya que se habría sometido a una operación de cambio de sexo en su adolescencia.