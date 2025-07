"Cuando fui vice y tuve tensión con Kirchner, me llamó Raúl Alfonsín preocupado y me dijo que debía alinearme"

La declaración de Alberto Fernández revelaba una profunda grieta en el binomio.

19/04/2004: Nestor Kirchner junto a su vice, Daniel Scioli, durante el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad, en Casa de Gobierno. FOTO NA/Marcelo Capece. Daniel Scioli y Nèstor Kirchner asumieron el 25 de Mayo de 2003: 3 meses después surgieron diferencias

Scioli llegó a decir "ningún país serio anula sus propias leyes".

"Nosotros no pensamos que ningún país serio anula leyes. Nosotros creemos que en un país en serio lo que no se soporta es vivir con la impunidad caminando por la calle" sostuvo por entonces el ex jefe de gabinete haciendo de vocero del ex presidente Kirchner.

"¿Entonces todo mal con Scioli?", le preguntaron los periodistas de una radio porteña a Alberto;

"En estas expresiones sí, pero no hay que magnificarlo, la gente habla, discute y después sigue con su vida".