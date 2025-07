Contra su voluntad, el Gobierno ya sondea a Patricia Bullrich para mandarla al Senado

El Gobierno la empezó a sondear

Aunque formalmente no hubo confirmaciones, fuentes cercanas al Gobierno aseguran empezaron a sondear a la ex líder del PRO, ya que Bullrich cuenta con el respaldo directo del presidente Javier Milei y de su hermana Karina. Su rol en el Gabinete, afirman en Balcarce 50, no solo se mantiene firme sino que su proyección electoral se considera un activo necesario para equilibrar la balanza en el Congreso.