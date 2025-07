Durísima respuesta de Victoria Villarruel a Patricia Bullrich (¿y Milei?)

"Como Vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no. Entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente". Esa última frase fue una clara respuesta a Javier Milei, aunque sin mencionarlo, como sí hizo con Patricia Bullrich.