Victoria Villarruel cruzó a la ministra con un argumento que la "sacaría de la cancha" en comicios de octubre

Me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente.

La respuesta de vice agregó luego más agresividad y le recordó, tácitamente, que ella es abogada y Bullrich no.

"Antes de hacerse la picante, repase la Constitución".

A continuación, un posteo en X aún más demoledor.

“La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”.

Vicky Villarruel le pegó a Pato donde más le duele

La inesperada movida dejó en el aire una pregunta:

¿Podría ir La Libertad Avanza a los estratégicos comicios de CABA en Octubre (para senador nacional) con una candidata tan vulnerable, tan fácil de ser "domada" en una discusión cara a cara?

Bullrich no tuvo respuestas para los sablazos de la vice y apenas retrucó:

"Queda de manifiesto que le importa más su ego que el país".

Por la noche, las agresiones siguieron escalando y el propio presidente Milei calificó de "traidora" a Villarruel durante un discurso en la Bolsa de Comercio.

No fue la primera vez que Bullrich y Villarruel muestras sus discrepancias a través de las redes sociales.

En enero de 2025, luego de que el presidente Javier Milei saliera el cruce de su vice por las quejas que hizo por su sueldo,

Bullrich la acusó de tener “una agenda distinta a la del presidente”.

"El que no se adapta se va", le lanzó en relación a Victoria desconociendo que solamente un juicio político podría sacar de su sitio a una vice jefa de Estado.

Victoria Villaruel y Patricia Bullrich. La vicepresidenta le mostró los límites a Javier Milei

Al final del día, en LLA hacían balance de las heridas recibidas: además de tremendas derrotas en el Congreso Nacional (las peores de un oficialismo por sus guarismos desde el regreso de la democracia) se percataron que la movida para colocar a Bullrich como aspirante a senadora porteña ofrece demasiados flancos al enemigo.

Los hermanos Milei están acostumbrados al debate, la pelea y hasta los insultos con lo que consideran “populismo”.

Sin embargo, no se sienten cómodos cuando una dirigente, con apoyo en la sociedad, los corre nada menos que “por derecha”.