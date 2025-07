Luis Juez se quedó a mitad de camino entre Córdoba y la Casa Rosada

juez-luis.jpg Luis Juez recibió críticas de todos lados. Foto archivo: NA.

Las Fuerzas del Cielo contra Luis Juez

Si bien era esperable que Luis Juez acompañe la Emergencia en Discapacidad, el aparato de redes sociales del oficialismo no escatimó en críticas contra el senador cordobés ex PRO que manifestó en numerosas ocasiones su intención explícita de trabajar para el éxito del Gobierno nacional. El operativo “traidor” contra el ex candidato a gobernador quedó evidenciado cuando numerosas cuentas libertarias lo cruzaron tras conocerse su apoyo a ese proyecto y al que elevó las jubilaciones y amplió la moratoria previsional.