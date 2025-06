Luis Juez y un problema en puerta: Emergencia en discapacidad llega al Senado

DIPUTADOS.jpeg Diputados elevó la emergencia de discapacidad al Senado.

Luis Juez y la discapacidad

Respecto al avance del proyecto de emergencia en discapacidad, Juez destacó el desinterés histórico de la política por tratar el tema. “Hay gente que está motorizando este tema que nunca hizo nada por la discapacidad. Le dije al Gobierno nacional que estén atentos al tema discapacidad. Si los prestadores te dicen que no te van a asistir, nosotros nos morimos en casa. Después discutamos el tema de cómo repartieron pensiones para discapacitados. Hay problemas que no aceptan demoras ni dilaciones. Milei es un tipo de una tremenda empatía, no sé si le hacen llegar estos temas”, explicó en diálogo con Infobae.