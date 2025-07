Francos al rescate de Victoria Villarruel: "Ella se retiró, los traidores son algunos gobernadores"

Guillermo Franco y los traidores

Cuando le repreguntaron a quién o quiénes se refería Milei cuando aludió a traidores con motivo de la sesión de ayer en el Senado, Francos buscó desviar la acusación de la figura de Villarruel: “Milei se refirió a los senadores, sin hacer referencia concreta. No quiero hacer comentarios sobre eso. Es una opinión del presidente si está referida o no a Villarruel tendrá que decirlo él”.

image.png

Tras eso, defendió la actitud de Villarruel, que había sido muy cuestionada por los libertarios: “Entiendo que la presidenta del Senado ingresó al recinto cuando había quorum. Cuando los senadores de nuestro bloque dijeron que la sesión era irregular ella se retiró ”.

Consultado sobre los dichos de la ministra Patricia Bullrich contra la vicepresidenta, Francos evitó entrar en la polémica: “Es una discusión aparte, son las opiniones de dos dirigentes de nuestro espacio que no entraré a analizarlas”.

Por último, sobre la relación con los gobernadores tras la reunión del Senado, Francos confió en remontar el vínculo: “nunca creo que esté todo roto (en la relación) y tenemos posibilidad de conversar. Con algunos tendremos acuerdos electorales. Pero no todos son lo mismo. Trataremos que en el caso de los proyectos sobre los ATN y el impuesto a los combustibles no se aprueben en Diputados, el resto se vetarán, trataremos de explicar por qué no son viables esas leyes y confiamos en poder convencer a los diputados y senadores para que no las ratifiquen”.

