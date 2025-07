Tras día de furia, Javier Milei busca minimizar el impacto: "Lo mejor"

"Votaciones como la de ayer, son pruebas contundentes que confirman esto", remató Luis Caputo.

Lo cierto es que lo que ocurrió ayer en el Senado es consecuencia directa de la falta de interés del Gobierno en sentarse a dialogar con los gobernadores, ya que muchos, hasta ahora, se habían mostrado aliados, votando a favor de los proyectos oficialistas (y en contra de los opositores). Los gobernadores se cansaron y reclaman más distribución de fondos.

Tal como explicó Urgente24, es más capricho y sobreactuación de Javier Milei que problema verdadero: no es tanto el dinero lo que aprobó el Senado en materia previsional y discapacidad. Tampoco es errado redistribuir entre provincias el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, que se lo pretendía quedar Nación -Luis Caputo ha resultado un ' barril sin fondo' y por eso le quitó a los jubilados $1 de cada $4 de su mutilación del gasto público corriente-. En cuanto a los ATN (Adelantos Transitorios de Nación) podía buscarse un acuerdo en el Congreso pero Guillermo Francos ya está harto de comprometerse con los gobernadores y luego la Administración Milei no le cumple. Peor aún: Francos sabe muy bien que la Corte Suprema abunda en jurisprudencia acerca de que no interviene en los reglamentos de los organismos elegidos por voto ciudadano. Lo que debería realizar Milei es comenzar de nuevo: diálogo, convivencia y habilidad en la negociación para sumar lo máximo posible.

Mientras Milei se enoja con sus opositores, tiene a su Administración empeñada en una batalla fratricida que le hace más daño que los opositores. En el Senado ya es sencillo conseguir 2/3. Falta ajustar los números de Diputados. ¿Está seguro Milei que mejorará el número luego de octubre?

