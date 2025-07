Guillermo Francos/Patricia Bullrich, en juego de roles

Pero Patricia Bullrich, lejos de dar por terminada la polémica, volvió a embestir este viernes (11/07) contra Victoria Villarruel: “La vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir ‘no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítimo, porque no estaba convocada’. Que se ponga del lado de la gente y no de los senadores kirchneristas que querían ver al Presidente subiéndose a un helicóptero ”, lanzó la ministra, en un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Tres de Febrero.

Lo curioso es que el Presidente de la Nación volvió a avalar los dichos de Bullrich, ya que compartió el video con estas declaraciones en su cuenta de X.

image.png

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/perfilcom/status/1943704547597123919&partner=&hide_thread=false Patricia Bullrich volvió a apuntar contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por la sesión del Senado.



"Que se ponga del lado de la gente, no de los senadores kirchneristas", cuestionó la Ministra de Seguridad.



Más información en https://t.co/l8DWTGvSre pic.twitter.com/4LXyhrA6JG — Perfil.com (@perfilcom) July 11, 2025

--------------

Otras noticias en Urgente24:

A Marcelo Gallardo no le alcanza con Maxi Salas e iría por 'Maravilla' Martínez

Se acabó el ¡viva la Pepa! Trenes Argentinos tomó el control

La nueva estafa que tiene en alerta máxima a todos los hogares

Atentos argentinos: Vuelos regalados a Brasil y Europa en vacaciones

Google lejos de la competencia: Liberó revolucionaria herramienta de IA