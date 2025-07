Un triste River Plate finalmente hizo sucumbir a Andrés Fassi y Carlos Tévez

image.png

Los nombres de Lautaro Rivero y Santiago Simón, finalmente quedaron descartados debido a que no querían pasar al Matador.

Fassi había asegurado en la presentación de Tévez: "Portillo y Galarza Fonda me pidieron salir de Talleres" y el flamante entrenador, había avisado: "si me dicen que quieren salir, no estarán vs. San Lorenzo. No quiero a nadie que no quiera estar con esta camiseta".

Finalmente Portillo no estará en el duelo ante el Ciclón mientras que Galarza Fonda si estará presente.

River Plate sin posible reemplazo de Franco Mastantuono

En las últimas horas surgieron diferentes informaciones complicadas en cuanto al mercado de pases de River Plate.

Hubo avances significativos por los dos jugadores mencionados de Talleres, pero hubo otras novedades que complejizaron algunas negociaciones.

Cuando parecía que la llegada de Juanfer Quintero iba a ser a costo cero, finalmente el Millonario tuvo que abonar u$s 2.250.000 a América de Cali.

Otro de los jugadores que parecía estar avanzado, era Lucas Cepeda. Multifuncional que llegado el caso, podría haber sido extremo por derecha (posición en donde ejercía funciones Franco Mastantuono).

Al final, el chileno, seguramente continúe su carrera en Italia.

Habrá que ver si el club de Núñez busca algún jugador más para reforzar su plantel en vistas al segundo semestre.

El Millonario, deberá afrontar Copa Libertadores, Torneo Clausura y Copa Argentina:

En el Torneo Clausura , debutará ante Platense el próximo domingo 13 de julio.

, debutará ante Platense el próximo domingo 13 de julio. En Copa Libertadores , jugará ante Libertad de Paraguay (14 y 21 de agosto) por los octavos de final

, jugará ante Libertad de Paraguay (14 y 21 de agosto) por los octavos de final Por último, en Copa Argentina, los de Marcelo Gallardo enfrentarán a San Martín de Tucumán en 16°.

