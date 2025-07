Festeja Viviana Canosa: El Trece le estira el programa y gana más espacio al aire

image.png Viviana Canosa seguirá en El Trece y suma media hora más a su programa, tras la salida de Homero Pettinato. El canal la bancó por el rating y su estilo frontal.

No es menor que en un momento donde la tele abierta está cada vez más complicada, El Trece apueste fuerte por Viviana. Ella mide bien y lo sabe, y no anda con vueltas: "Mido más que los programas que están a la mañana y a la tarde. Por rating no me echan". Y con razón, porque aunque genera polémica, es una de las figuras que más prende.