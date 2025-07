La fuerte crítica de Viviana Canosa a Javier Milei por el final de su programa

"Tendría que estar en mi casa ahora. No me siento bien. Pero si me iba, mañana era tapa de todos los portales. Ya sé cómo es el juego, me lo conozco de memoria", soltó. Y fue más allá: "Salvo que caiga redonda como Carmen Barbieri, yo me quedo hasta el 31". El ciclo se termina ese día y ella lo sabe, pero no piensa irse sin dar pelea.