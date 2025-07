1er. semestre: 104% más de argentinos que viajaron a Brasil

Luego, Rio Grande do Sul lideró el ranking del mayor aumento porcentual en la llegada de turistas internacionales en 2025, con un crecimiento del 94,7% en la entrada de viajeros extranjeros en el primer semestre, con 1.205.730 turistas internacionales; sólo en el mes de junio, el aumento fue aún mayor, con un 103% más de llegadas (32.203 turistas) que en junio de 2024.

Río de Janeiro también registró un récord histórico en el primer semestre con 1.154.034 turistas extranjeros en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 51,8% en comparación con los primeros seis meses de 2024. En junio, las ciudades de Río de Janeiro recibieron 121.497 visitantes extranjeros en gran parte gracias a eventos masivos de renombre internacional como el Reveillon, el Carnaval y recitales masivos como el de Lady Gaga en la playa de Copacabana, cuya asistencia superó los 2,3 millones de personas.

Marcelo Freixo, presidente de Embratur, estima que "el turismo en Brasil dejó de ser potencial y se convirtió en realidad. Estamos alcanzando los niveles de llegada de turistas extranjeros que nuestro país merece, con un nivel de crecimiento que es el mayor del mundo hoy. Esto ha generado nuevas inversiones, miles de empleos e ingresos en todo el país".

El funcionario añadió que este éxito se debe a la promoción de Brasil con mayor calidad, el uso de inteligencia de datos y la expansión de la conectividad aérea, que creció 18% en 2024 y 16% en 2025 para contribuir a la meta es superar por primera vez en la historia los siete millones de visitantes anuales.

El ministro de Turismo, Celso Sabino, reforzó que "estamos viviendo el mejor momento del turismo brasileño. Estos récords son fruto de inversiones en infraestructura, ampliación de la red aérea, capacitación de profesionales y acciones estratégicas de promoción internacional".

Los argentinos, con el levantamiento del cepo, las cuotas sin interés y precios caros en destinos de la Argentina están aprovechando para viajar al exterior.

Argentina padece éxodo de turismo

A contramano de Brasil, la Argentina sufre el éxodo del turismo: no sólo el turismo local (los argentinos vacacionan cada vez menos en el país), sino que cada vez llegan menos extranjeros. Según cifras oficiales, en mayo el turismo emisivo creció 48,9% interanual, mientras que el receptivo cayó 10,1%.

La balanza de pagos del primer trimestre 2025 arrojó un déficit de cuenta corriente después de cinco trimestres, desde el cuarto trimestre del 2023.

Principalmente, el déficit se debe a una cuenta corriente con saldo negativo por US$ 5.191 millones, impulsada por turismo y viajes. Con relación al primer trimestre del año pasado, la cuenta corriente cayó más de 30 veces su valor, aunque no descendió al nivel del primer trimestre del 2023 (cuando hubo un déficit de US$ 5.409 millones).

El dólar barato permitió a muchos residentes viajar al exterior, y cada vez menos extranjeros visitan el país. Durante el primer trimestre, los viajes dieron un déficit de US$ 3.464 y el transporte, de US$866.

