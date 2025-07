Viviana Canosa explotó contra Mariana Fabbiani y su marido: "Se queda con los vueltos"

El "valijero", los vueltos y un hijo extramatrimonial

Pero lo más caliente llegó cuando Canosa metió en la rosca a Mariano Chihade, marido de Fabbiani y exgerente de un canal. "Decile a Daniel Vila qué piensa de tu marido, porque por eso lo rajó de la gerencia. Como decía Perón: ‘Antoñito es buen muchacho, pero se queda con los vueltos’. Bueno, tu marido no tiene nada de bueno… pero de vueltos sabe", ironizó.

Y no paró: "Fabbiani y su marido, más conocido como ‘el valijero’, siempre están cerca del poder. Antes era con Mauricio, ahora con el nuevo. Y después se hacen los indignados cuando el Presidente dice que no estuvo con vos en Olivos. ¡Pero si viven corriendo atrás de la rúcula!".

image.png Canosa metió en la discusión al marido de Fabbiani, Mariano Chihade, acusándolo de manejos turbios y un hijo extramatrimonial. También denunció el maltrato laboral de Mariana y dejó una amenaza velada.

Como si fuera poco, se animó a tirar uno de los rumores más pesados de la farándula: "Yo no lo dije, lo decía todo el canal: que el marido de Mariana tiene un hijo extramatrimonial". Aunque aclaró que no lo aseguraba, dejó la bomba flotando: "Como ella me dijo ‘no amenaces, hablá’… bueno, acá estoy, te lo cuento".

También le pegó a Fabbiani por cómo trata a su equipo: "Es la dueña, grita y maltrata a todo el mundo. Pero nadie lo dice porque tienen miedo de quedarse sin laburo. Le digo a las marcas: fíjense bien a quién contratan", disparó. Y cerró con una frase que suena amable, pero tiene espinas: "No tengo nada contra vos, Mariana. Te deseo lo mejor. Pero si algún día te mordés la lengua, te vas a envenenar sola".

Y una última perlita: "Yo soy igual en cámara y fuera de cámara. No tengo dos caras. Vos sí. Te mostrás buena en la tele y sos la peor por detrás. La madrastra, literal". Canosa no solo volvió a la tele: volvió con sed de revancha. ¿Responderá Fabbiani? Se esperan fuegos artificiales.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mucha bronca en Boca Juniors por lo que pasó con Exequiel Zeballos

Mastercard dejó helados a sus clientes con esta decisión

La estafa en Mercado Pago con transferencias erróneas, que escala cada vez más

La ola polar dejó sin nieve a Bariloche y el Catedral encendió máquinas, pero no alcanza para todos

Javier Milei, más allá del 'Catch-as-catch-can': Sin carry trade esto 'no funca'