Marley habló de Nicolás Occhiato en La Voz y tiró una frase que dejó todo en duda

image.png Marley opinó sobre el debut de Occhiato en La Voz, pero con respuestas medidas y sin mucho entusiasmo. Aunque dijo no estar molesto, sus palabras dejaron dudas.

Cuando le preguntaron directamente qué pensaba de las críticas a Nicolás por su falta de experiencia, se despegó como pudo: "Quienes lo eligieron lo hicieron sabiendo que estaba listo para eso. No soy quien para opinar. Yo ya lo hice muchas veces". ¿Suena a respaldo? Más bien a "hacete cargo vos". Y aunque tiró buena onda con el jurado (dijo que ama a Lali y a La Sole, que no conoce a Luck Ra pero le cae bien y que tiene buena onda con los Miranda)—, de Nico no dijo ni una buena.