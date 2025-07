Condena para Marcelo D'Alessio y 2 espías, un mal recuerdo para Patricia Bullrich

En el juicio solo se confirmó que “la organización mantenía una red de vínculos con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad, así como con periodistas y empresarios ”.

“Muchas veces ostentaban esos contactos frente a las víctimas como mecanismo de credibilidad sobre su capacidad de daño y/o influencia. En otros casos, ofrecían y/o intercambiaban información con esa red de relaciones, en beneficio de la organización o por interés de los mismos funcionarios y/o periodistas. Mediante la misma modalidad, con Marcelo D’Alessio como hilo conductor de las maniobras, se comprobaron al menos trece casos que incluyeron la comisión de diversos delitos ”, se agregó.

En marzo de 2019, en medio del escándalo por las extorsiones, Bullrich admitió haberse reunido una vez con Marcelo D'Alessio al principio de su gestión y sostuvo que tras esa entrevista quedó en evidencia que era un "trucho".

"Lo recibí a D'Alessio una vez, al principio de la gestión, en el Ministerio de Seguridad junto con el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico (Martín Verrier)", contó la ministra.

"(En la reunión) D'Alessio habló de la metanfetamina, planteó fórmulas y una cantidad de cosas, y el subsecretario me dijo: 'Ministra, es un trucho. Así, concretamente, me dijo: más de Google no pasó", agregó Bullrich.

Bullrich aclaró que "es una persona que nunca ha tenido ningún tipo de participación en el Ministerio de Seguridad, nunca ha tenido ningún tipo de lugar institucional y ningún tipo de información, y desde el primer día lo consideramos una persona sin condiciones ni capacidad para estar en el ministerio".

En sus extorsiones, que incluían fotos y videos, D’Alessio también aseguraba tener vínculos con el fiscal Carlos Stornelli, quien estaba a cargo de la causa Cuadernos, investigación derivada de las anotaciones hechas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación, sobre los presuntos cobros de coimas.

Stornelli también negó estar relacionado con el falso abogado y en 2023 el juez federal Julian Ercolini revocó el procesamiento que pesaba sobre él por "falta de mérito".

