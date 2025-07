El REM de BCRA ve una inflación del 1,9% para junio

El tipo de cambio nominal también se ubica en el centro del nuevo esquema: las consultoras proyectan que el dólar oficial promediará los $1.207 en julio y alcanzará los $1.324 en diciembre, lo que implica una suba interanual del 29,7%, por debajo de la inflación esperada, consolidando la estrategia de atraso cambiario como ancla antiinflacionaria.

image.png

La tasa y el superávit fiscal

El mercado también anticipa una baja gradual de la tasa de interés de referencia. Para julio, la TAMAR de bancos privados se estima en 33% TNA, con una tasa efectiva mensual del 2,7%, y proyecta un descenso a 28% TNA para diciembre. Si bien la política monetaria sigue siendo contractiva en términos reales, la velocidad de la desinflación permite comenzar a descomprimir el costo del dinero.

image.png

En el frente fiscal, las consultoras esperan un superávit primario de $13,5 billones para el Sector Público Nacional No Financiero en 2025. El promedio del Top 10 lo ubica en $13,9 billones, reforzando la lectura de que el Gobierno seguirá priorizando el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico.

Exportaciones en retroceso, desempleo en alza

No todo son buenas noticias. Las proyecciones de exportaciones para este año se corrigieron a la baja: US$ 81.541 millones, lo que representa una caída de US$ 1.220 millones respecto al REM anterior.

image.png

En contraste, se espera un leve aumento de las importaciones, hasta US$ 75.408 millones. Como resultado, el superávit comercial proyectado se reduce a US$ 6.133 millones. En contraste, se espera un leve aumento de las importaciones, hasta US$ 75.408 millones. Como resultado, el superávit comercial proyectado se reduce a US$ 6.133 millones.

image.png

También preocupa el frente laboral: la tasa de desocupación esperada para el segundo trimestre de 2025 se ubica en 7,4%, con un alza de 0,6 puntos porcentuales respecto al REM de mayo. Para el cuarto trimestre, el consenso anticipa una baja a 7,0%, aunque muy por encima de los registros preajuste.

image.png

Desinflación con equilibrio inestable

El REM de junio marca un punto de inflexión: el mercado valida el sendero descendente de los precios, aunque sin declarar la victoria definitiva. La desaceleración de la inflación está en marcha, pero se sostiene sobre un delicado equilibrio entre la política fiscal, cambiaria y monetaria. Cualquier desviación podría generar correcciones abruptas.

Con un dólar pisado, tasas en baja y consumo aún débil, la clave será la persistencia del superávit fiscal y la solidez política para sostener el nuevo régimen macroeconómico. Por ahora, el mercado cree, pero no se relaja.

relevamiento-expectativas-mercado-jun-2025.pdf

Otras noticias en Urgente24

Temor en Racing por lo que dijeron en Radio Mitre sobre Adrián Martínez

Javier Milei, los Ledesma, Guillermo Maldonado y Donald Trump

$LIBRA y Gobernadores: Javier Milei con rumbo de colisión

Mastercard dejó helados a sus clientes con esta decisión

Mucha bronca en Boca Juniors por lo que pasó con Exequiel Zeballos