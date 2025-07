$LIBRA y Gobernadores: Javier Milei con rumbo de colisión

Live Blog Post

Gustavo Sáenz a Javier Milei, sobre rutas nacionales en Salta: "No pueden seguir mirando para otro lado"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a manifestar su preocupación por el estado de las rutas nacionales que atraviesan el norte argentino. En declaraciones a la prensa, pidió al Gobierno nacional que cumpla con las obras comprometidas y que atienda la situación de deterioro que afecta a la infraestructura vial en la región.

“Siempre hablamos de que se salvan vidas en los hospitales y en las rutas también se salvan vidas cuando están en condiciones”, expresó el mandatario, en una clara referencia a la necesidad de garantizar caminos seguros para reducir accidentes, mejorar la conectividad y facilitar el acceso a servicios básicos.

El gobernador fue enfático al remarcar que muchas de las obras paralizadas no son responsabilidad de la provincia, sino de Nación. “Esas obras no están en condiciones y no son de la Provincia, son de la Nación. No pueden seguir mirando para otro lado”, sostuvo.

Además, Sáenz volvió a cuestionar la falta de mirada federal en materia de infraestructura: “No puede ser que sigamos relegados por el solo hecho de vivir en el norte”, advirtió, y completó con una apelación directa al Gobierno central: “Es hora de que el Gobierno nacional empiece a mirar al norte.”