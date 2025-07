Para Llop, Messi no viene y fue durísimo con Lisandro Martínez: "No tuvo las bolas"

Más adelante, sentenció: “A lo mejor, si se quedaba terminaba jugando. Con el diario del lunes todo es más fácil. Nosotros lo teníamos bien conceptuado, pero ese era el complejo momento que vivía Newell’s, con un órgano fiduciario que manejaban los jueces, todo muy raro…”.

PARALLOPMESSINOVIENEYFUEDURISIMOCONLISANDROMARTINEZNOTUVOLASBOLASFOTO3.jpg Juan Manuel Llop respondió a las fuertes críticas de Lisandro Martínez tras su efímero paso por Newell’s: “No tuvo las bolas”.

¿Qué fue lo que dijo “Chocho” Llop sobre Messi?

Juan Manuel Llop también opinó del futuro de Lionel Messi, quien debe definir su futuro futbolístico en la antesala al próximo Mundial. Sobre si existiría alguna chance de que decida hacerlo en el Parque, el exvolante afirmó: “Argentina está muy conflictuada como para que Messi llegue a Rosario”.

A la vez, dejó en claro que no estaba de acuerdo con haberle puesto el nombre de Messi a la nueva tribuna. “A mí me hubiese gustado el Gringo Scoponi, ganó cuatro veces el título con el club y siempre la rompió”, opinó.

Las críticas de Lisandro Martínez contra Juan Manuel Llop

Lisandro Martínez, actual defensor del Manchester City y campeón de mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, recordó su paso por la “Lepra” y disparó contra Juan Manuel Llop, el DT de Newell’s en 2017, y explicó por qué decidió irse en busca de otro destino. “Empieza la pretemporada y yo veía que el Chocho Llop no me ponía nada. Estaba en el tercer equipo, jugaba cinco minutos y ya me empezaba a calentar…”, comenzó el relato del defensor en una charla con Clank!,.

La historia que lo marcó llegó en una práctica: “Estábamos haciendo fútbol y me ponen con Franco Escobar de pareja de centrales. Me acuerdo que el central del otro equipo tiró un pelotazo, la tiraron bien arriba y me vino a presionar Guevgeozián. La mato y se la doy al lateral. El tipo paró el entrenamiento como diciendo: ‘¿qué hacés?’. Quería que la revolee, cero fútbol”, disparó Licha, dejando claro que su estilo no encajaba con lo que pedía el técnico.

“Yo no iba a cambiar mi forma de jugar. Si no sale la pelota limpia desde el fondo, ¿cómo íbamos a atacar y hacer goles?”, agregó, reafirmando su identidad futbolística.

Aunque logró debutar en junio de 2017 ante Godoy Cruz (ya con Juan Pablo Vojvoda como DT), no tuvo continuidad. La experiencia le dejó una sensación agridulce: “Tenía esa espina de decir ‘quiero jugar en Newell’s. Tantos años sacrifiqué, tanto me esforcé... Pero después tuve un click y dije: ‘Al final, la película que me estoy haciendo en mi cabeza, no es la realidad’”, se sinceró.

La trayectoria futbolística de Lisandro Martínez

Las pocas oportunidades de jugar en la “Lepra” y la imposibilidad de demostrar su juego, obligaron a “Licha” a buscar nuevos rumbos. Allí apareció Defensa y Justicia, un equipo que le dio la chance de asentarse en Primera y donde conformó una gran dupla central con Alexander Barboza en aquel subcampeonato de la Superliga 2018/19. En total vistió la camiseta del Halcón en 58 oportunidades, anotó tres goles y repartió seis asistencias.

Más tarde, fue transferido al Ajax y poco a poco fue ganándose un lugar en la Selección Argentina. Ganó los cuatro títulos de la era Scaloni y se asentó como estandarte defensivo del Manchester United, aunque su paso por los Diablos Rojos se vio asechado por las lesiones.

Más notas de Golazo24

Finalissima: Lionel Scaloni festeja por la noticia bomba que llega desde España

Habrá bronca en River por lo que dijo Nicolás Distasio sobre Claudio Echeverri

Fastidio en Newell´s: En su debut, Darío Benedetto se fue lesionado sin llegar al entretiempo

En Boca Juniors, nadie puede creer la reacción que tuvo Edinson Cavani

Lo de Marcelo Gallardo e Independiente hizo que periodista de ESPN se la pudra a Olé

Insólito: Gallardo se deshace de 2 futbolistas que él mismo pidió hace 7 meses