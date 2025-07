Habrá bronca en River por lo que dijo Nicolás Distasio sobre Claudio Echeverri

En un momento, llegó la oportunidad de hablar de Claudio Echeverri y allí, Nicolás Distasio hizo una revelación que seguramente nadie esperaba.

El periodista, hizo una declaración sugestiva. "Le faltó un poco de sentir la camiseta. Por eso, cuando averigué por el apodo, me enteré por qué se le dice (Diablito)". Allí, señaló a Renato Della Paolera (periodista que cubre Independiente), dando a entender que en realidad, el actual futbolista del Manchester City, es simpatizante del club de Avellaneda.

Si esto es cierto, de ahora en adelante es obligación hacerle un seguimiento a este jugador para en un futuro poder hacer el intento de traerlo.

Claudi Echeverri en el Manchester City

En River Plate no había gustado cómo se manejó Claudio Echeverri en el club de Núñez.

El Millonario, cerró el 2023 con un campeonato tras vencer por el Trofeo de Campeones 2023 a Rosario Central. Ese 23 de diciembre, se produjo una declaración del Diablito que llamó la atención.

Con la medalla puesta y en una entrevista con el mencionado Nicolás Distasio, el joven dijo: "no voy a renovar con River pero si me voy a quedar un año o seis meses." Ante la repregunta del periodista, Echeverri reafirmó: "no, no voy a renovar".

Finalmente, el atacante dejó el club de Núñez a finales del 2024 y dejó más de 18 millones de euros en el club.

En lo que va de su estadía en Inglaterra, Echeverri jugó tan solo 3 partidos y marcó un gran gol de tiro libre.

Según Transfermarkt, el jugador de 19 años tiene contrato hasta junio de 2028 aunque habría que ver si busca alguna otra oportunidad dentro del mercado europeo.

