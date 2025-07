Ruggeri defendió a Maxi Salas con una mirada que nadie había dado hasta ahora

"Yo lo entiendo a Racing porque se le va un jugador súper importante, no es fácil. Pero... ¿qué es eso de darse la mano y no firmar?", añadió.

Luego cerró: "Uno tiene que fijarse en su futuro, tiene que fijarse en todo. Yo sé que Racing es groso, es Racing, está allá arriba. Encima ahora en las copas te juega de igual a igual con cualquiera. Pero si el pibe se quiere ir a jugar a otro lado..."

Diego Milito, durísimo con River por el caso Salas: "La palabra es decepción"

El presidente de Racing calificó de muy mala manera el manejo que tuvo la institución de Núñez con el caso Maximiliano Salas.

"No lo queríamos negociar. La palabra es decepción. Sobre todo con River como institución, con su presidente, con su secretario general. No pudieron honrar su palabra porque hace un mes he podido hablar hablado con ellos y me dijeron que esto no iba a suceder, lógicamente por este pacto que existe en nuestro fútbol no iban a ejecutar la cláusula", dijo el mandatario.

Racing grita un zapatazo de Salas y se impone ante Fortaleza en Brasil Salas se marcha a Núñez

No pudieron sostener su palabra y la palabra es decepción. River, su presidente, Jorge Brito, y su secretario general desoyeron la voluntad del presidente ", añadió el presidente de la Academia.

