Boca: Todo amor tiene un precio, la increíble cifra que Riquelme pagará a Paredes

Boca debe aprender a decir no cuando los jugadores están grandes, como River lo hizo con Iker Muniain y Nicolás Otamendi, que se regalaron para jugar en River y les dijeron que no. Boca al contrario sale desesperado a buscar a este tipo de jugadores como lo son Leandro Paredes, encima les paga una fortuna. Algo que no se entiende ya que los hinchas están agarrándole bronca porque no vino para el mundial de clubes.