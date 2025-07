Carolina Amoroso se sinceró de cara a ser madre y contó cuál es su "aspiracional de vida"

"A mí lo que me pasó fue que mi aspiracional de vida estaba tan centrado en el mundo profesional", contó la conductora. "Los acontecimientos, el desarrollo de la carrera fueron teniendo un lugar totalmente protagónico en mi vida. Obviamente que había tenido mis parejas, mis amores y todo pero no había llegado alguien con quien se me despertara esta cosa de: 'Che, esto es mi casa'", confesó.