1er. revés para Milei en el Senado: Hay quórum

"Esta sesión autoconvocada no tiene quórum, es un invento, una pantomima, no tiene validez", dijo al comienzo de la sesión el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche.

"Es inaudito que diga que la sesión, con todos los bloques y presidida por usted (a Villarruel), es inválida, además viniendo de él que dijo en televisión que no convocaba a la comisión de Presupuesto porque se iba a dictaminar. Es una cosa de locos, y además está presente en la sesión, y pide la palabra y habla, y sigue sentado", retrucó Martín Lousteau.

Pablo Blanco (UCR): "Algunos son muy nuevos en el Senado y seguramente no han tenido tiempo de analizar un poco el funcionamiento del Senado (..) porque no pueden decir las barbaridades de que es la 1era. vez que se autoconvoca una sesión".

"No se puede ser tan cara de piedra de venir a plantear en este recinto que 70 senadores están avasallando una institución cuando un solo senador es el responsable de esto, el único integrante de la comisión de Presupuesto", disparó.

"¿De dónde salió Bullrich diciendo que esto es un golpe institucional?", lanzó, visiblemente enojado. "No voy a permitir que una ministra mienta, nos quieren tapar la boca pero no puede. Yo no soy kirchnerista, que no me venga a faltar el respeto", agregó.

Guadalupe Tagliaferri (PRO): "Decirle al presidente de la bancada oficialista, considera que él, uno solo, puede bloquear a todos los senadores pero no puede validar lo que opinan 11 en la comisión porque no es lo que él opina. Acá se juntaron más de 40 senadores que dieron inicio a una sesión válida".

"Él reconoce 'una mayoría', con lo cual está reconociendo que la mayoría de los senadores dimos inicio a la sesión", agregó.

Mariana Juri (UCR/Mendoza): "Estos proyectos deben ser tratados en comisión para ser tratados con seriedad".

Carmen Álvarez Rivero (PRO/Córdoba): "No voy a tolerar que la casta siga haciendo 'como si'. Hoy intentan perjudicar al gobierno de Milei, yo no soy oficialista, intentan que le vaya mal para volver".

La sesión seguirá con fuertes cruces, a la espera de definir el orden del temario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ddeurieta/status/1943358379776156081&partner=&hide_thread=false Senado.

42 presentes, habemus quórum



UP + Tagliaferri, un sector de la UCR, Camau Espínola, Mónica Silva, los dos santacruceños, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila....



LLEGÓ VILLARRUEL — Déborah de Urieta (@ddeurieta) July 10, 2025

Desde el Gobierno, en tanto, volvieron a hablar de un intento de "golpe", ahora "institucional". Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que se expresó en este sentido, hace instantes, en X.

En marzo pasado, el Gobierno había acusado un intento de "golpe de Estado" a raíz de una marcha de hinchas de fútbol en apoyo a los jubilados.

"Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos", escribió hoy Bullrich en su cuenta de X.

