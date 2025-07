Leandro Paredes reveló cuál fue el factor clave para regresar a Boca

Scaloni fue tajante con el futuro de Paredes en la Selección si vuelve a Boca Lionel Scaloni y Leandro Paredes Foto NA: REUTERS/Agustin Marcarian

Pero decidió volver a Boca. Al club de sus amores, al club que lo vio nacer. Dijo: "Mi deseo era siempre volver estando bien. Volver a una edad donde me sienta bien futbolísticamente". Tuvo una charla previa con Lionel Scaloni, también, en donde el entrenador le transmitió tranquilidad. Para Leandro Paredes eso fue un plus. "Hablé con Scaloni, él fue muy claro. Que a él le importa poco dónde juegue, porque lo importante es que juegue y que esté bien físicamente, entonces fue un plus más para tomar esta decisión".