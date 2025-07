Leandro Paredes tuvo una bienvenida histórica en una Bombonera repleta

Leandro Paredes palpitó su regreso a Boca: "Es uno de los días más importantes de mi vida"

En la conferencia de prensa de bienvenida, Leandro Paredes respondió preguntas ante la prensa. Allí mostró alegría genuina, como el hincha que de verdad se siente a gusto con el regreso al que considera su hogar. A continuación, las declaraciones del futbolista:

2025_07_250710818-scaled.jpg Leo Paredes salió al campo junto a su esposa y sus tres hijos FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

"Las sensaciones son increíbles. Como dije el primer día que me tocó irme, mi deseo era siempre volver estando bien. Volver a una edad donde me sienta bien futbolísticamente. Maduré muchísimo en lo futbolístico y en lo personal".

"Pasaron muchas cosas desde enero. Lo importante es que estoy acá, ya puedo decir que soy jugador del club. Lo que pasó en enero y estos meses importa poco".

"Mi familia es lo más importante para que hoy esté acá. En el momento en que dije que estaba la posibilidad de volver no dudaron un segundo en decirme ´armá la valija y vamos´. Se me hace difícil no emocionarme".

"El sueño era volver a conseguir cosas importantes. Es muy fácil decir que quiero la Libertadores, pero hay que ir paso a paso".

"Seguramente es uno de los días más importantes de mi vida. Me ha tocado irme muy chico, pero volver a casa es algo que soñé desde el día en que me fui. Sin dudas que es un día increíble".

2025_07_250709506-scaled (1).jpg Tras 15 años, Leo volvió al club que lo vio nacer FOTO NA ARCHIVO

"Vengo de estar de vacaciones así que tendré que ponerme bien. Vamos a ver como estoy día a día, lo iré hablando con el entrenador".

"Me encantaría que venga Dybala. Por la clase de jugador y persona que es. Sé que para él sería un sueño también. Pero obviamente que no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocara venir, bienvenido sea".

"Para mí era un sueño jugar un partido en este estadio, con esta camiseta. Lo voy a disfrutar al máximo".

"Encontré el club muy cambiado, ha mejorado muchísimo en todo sentido, el predio está espectacular".

"No sé cómo será el recibimiento en el fútbol argentino. Va a ser difícil que en otros estadios nos ovacionen porque vestimos otra camiseta".

"En el Mundial de Clubes, Boca hizo dos partidos increíbles con Benfica y Bayern Munich, una intensidad muy alta. Esa es la imagen que tenemos que dar".

"Tengo solo palabras de agradecimiento, porque volver y que esté la Bombonera llena, para mí es algo espectacular. Ojalá pueda devolverle un poco de todo ese cariño".

"Rodrigo Battaglia me escribió en enero, cuando estaba la posibilidad de que pueda venir. Él recién llegaba y no tenía número pero me dijo que si yo venía él me la dejaba. Aprovecho para agradecerle porque no es algo normal".

"La sensación de ganar es algo espectacular. Para volver a sentir esas sensaciones hay que seguir compitiendo".

"El entrenador va a decidir en qué posición me pone".

"No se puede describir lo que significa esta gente, no lo voy a vivir en otro lado. Me daba mucho miedo saber si iba a venir gente, pero cuando empecé a ver las imágenes me di cuenta lo que es Boca".

"Lo que me conecta es el amor que tengo por este club. Mi vida se maneja por las pasiones, por el amor, y mi vuelta es solo por el amor que le tengo a este club".

"Duele salir de Roma porque me ha dado mucho amor, mis hijos crecieron en esa ciudad. Es triste irse de un lugar así".

"Hablé con Scaloni, él fue muy claro. Que a él le importa poco dónde juegue, porque lo importante es que juegue y que esté bien físicamente, entonces fue un plus más para tomar esta decisión".

"Vuelvo con mucha más experiencia, con otra mentalidad también. Vivo el fútbol de otra manera".

