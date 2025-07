Operación de prensa de Alejandro Fantino / Javier Milei sobre un 'apocalipsis now' el 10/07

Para Urgente24, el Presidente perdió la iniciativa y eso es muy grave hacia la Triple Derrota electoral: Corrientes, Provincia de Buenos Aires y Nación. Veremos.

Irresponsable Javier Milei

Volviendo a Fantino, luego apareció una versión modificada con Inteligencia Artificial, que alteraría los dichos de Fantino.

Esto le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo; y al propio Javier Milei, hablar de 'operación' en su contra, y difundir los dichos originales de Fantino, que no precisaba de la intervención de ningún funcionario porque estaban en Youtube con 50.000 visualizaciones en 5 horas: ¿mucho o poco?

Lo incomprensible de todo esto es Javier Milei: culpó a periodistas por el incidente.

Es evidente que Milei intenta, desacreditando a los periodistas en general, arrojar 'humo' sobre la cuestión de fondo: su inminente derrota legislativa.

DESMONTANDO LA OPERETA

Aquí el video completo de lo que dijo @fantinofantino ... le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos en hacer cat and paste para que las personas digan cosas que no dicen.

A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen "periodistas".

Fin. https://t.co/v5spjXSuPd — Javier Milei (@JMilei) July 9, 2025

¿Qué pruebas tiene Milei de que periodistas fueron responsables de lo que el ministro Luis Caputo consideró que era Inteligencia Artificial?

Embed Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.

Nada que sorprenda a esta altura…

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

Al no identificar a quién se refiere, Milei le endilga a todos los periodistas sus dilemas, críticas y frustraciones.

Si le fuera tan bien como especula Fantino, ¿por qué estará tan nervioso el Presidente de la Nación?

En el mundillo mileísta se montó un rumor de que el ministro Luis Caputo iría a lo de Majul para aclarar los dichos de Fantino. Una paparruchada porque Majul había pactado días antes, y comunicado, la entrevista que la haría a Caputo:

Embed Hoy en +Nación, @majulluis mano a mano con el ministro de Economía Luis Caputo. pic.twitter.com/NasE2GK7jV — La Nación Más (@lanacionmas) July 9, 2025

Para Urgente24, el verdadero problema es lo que dijo Fantino, con un escenario terrible que dejaría desacomodados a todos los que han apostado al 'carry trade', si fuese cierto.

El desgrabado

Aquí va la desgrabación de qué fue lo que dijo Fantino en el fragmento más interesante de su programa en Neura Media el Día de la Patria.

"(...) Yo siento que los gobernadores y la política tradicional acá hace décadas que se maneja midiéndose el pito, básicamente. Y cuando llega el momento, después de todo lo que boquean y todo lo que dicen, ojo porque acá se pudre, ojo que se viene,no termina pasando absolutamente nada, nadie se la banca porque siempre alguien termina aflojando en algún momento. Alguien negocia, que es la palabra linda que usamos nosotros para decir. Alguien tranza, porque ya sabemos cómo funciona la política acá.

Milei es un tipo que viene con otra cabeza. Es un tipo que, mientras ellos están pensando en vamos a medir a ver quién la tiene más larga y ver qué beneficio sacamos, este tipo viene y dice, che, ¿y por qué no gobernamos? ¿Por qué no le sacamos esta presión fiscal a la gente? ¿Por qué no empecemos a tomar medidas para que este país empiece a funcionar? Tal vez, tal vez, esto es una apuesta que está tomando él, tal vez es mejor para tener después un gobierno duradero e inclusive si vos querés tener un partido que se cemente en el tiempo, tal vez es mejor en vez de simplemente apelar al cortoplacismo y al populismo barato como han hecho tantos y han fracasado tal vez hay que gobernar como corresponde y tal vez hay que hacer que el país funcione.

Steve Bannon. Steve Bannon, un modelo para Alejandro Fantino.

(...) Los gobernadores, hoy yo hablé con cinco de ellos, ni con uno, ni con dos, ni con tres, con cinco.

Cinco gobernadores, que me dicen, dos sabían que iba a ser así, me dicen ya sabíamos, dos estaban, la palabra no es preocupado, pero la palabra es, no pensamos que iba a picar tan rápido, y uno estaba preocupado, uno estaba muy preocupado, muy bien.

Dos, si sabíamos ya, y dos me dijeron, pero ¿que querés que hagamos, fantasma?, si le votamos ¿cómo se llama el super? las facultades delegadas, le votamos el Presupuesto grande, como se llama al principio de año, el... no me sale, el súper decreto, no me sale el nombre, la Ley Bases, le votamos la Ley Bases, le votamos todo.

Entonces yo le dije, sí boludo, pero el tipo tiene, perdón, yo cuando le digo al gobernador éste, a los dos que hablé, de los que estaban enojados, le digo boludo, pero los ATN no les corresponden, te corresponden si el gobierno te los quiere mandar.

No fantasma, pero no seas boludo, estamos todo el tiempo apoyando, ayudando.

Pero bueno, boludo, pero se puede llegar a un acuerdo, no hay que llegar nunca a la guerra.

No, no hay forma, y da lo mismo, ¿que querés que hagamos? Somos boletas, seamos buenos, seamos malos, nos tienen como enemigos, seamos buenos, seamos malos, va más allá de quien pone como ministro del Interior, podés ser vos, cualquiera, no cambia, el tipo va al frente como un caballo, y nosotros, ¿que querés que haga? Por nuestra supervivencia.

Entonces yo le digo a uno de esos gobernadores, con los que hablé, por separado, le digo, ¿sabés que pasa loco?, yo te la planteo al revés hermano, ¿y qué pasa si el gobierno le cede, le cede, le da los ATN, le cede, le cede, va con ustedes?

Papá, otra cosa de la que nadie habla, muchos gobernadores quieren meter mano en la lista de la elección que viene, no quiere que sea una elección donde solamente las listas las define Karina Milei, o La Libertad Avanza.

Yo soy de la idea de libertarios puros, le podemos hablar de lo del PRO, pero en muchas provincias yo soy de la idea de La Libertad Avanza pura, y muchos gobernadores me cuentan, desde el gobierno, esto me cuentan desde el gobierno, quieren poner, o quieren dar una manito ahí, o quieren decir, che, a mí me gustaría que vaya Ossi, metido ahí en la lista, y el gobierno dice no.

Entonces le digo a estos gobernadores, ¿qué creen que hagan boludo? Imagínate que los flacos, ahí me pongo en el lugar del gobierno, cuando hablo con los gobernadores, le digo, escuchá, te dan lugar en las listas, te mandan ATN, te liberan guita, te ayudan, por esas putas casualidades, y perdón, concretamente no toco madera, me estoy tocando un huevo, me toco un huevo, por esas putas casualidades, cisne negro mundial, mayo del año que viene, cisne negro mundial, qué es eso, no sé, tiran una bomba atómica, se cae, no sé, construye un muro en Berlín, se cae de nuevo, lo que sea, cisne negro mundial el año que viene, le digo al gobernador, ¿cómo sabe el gobierno que ustedes no lo van a pasar el cuchillo al gobierno? ¿Cómo sabe el gobierno, cómo tiene la seguridad que ustedes ahí no van a acelerar y lo van a pasar por encima al gobierno? Entonces le digo a estos gobernadores, ¿qué creen que hagan boludo? Imagínate que los flacos, ahí me pongo en el lugar del gobierno, cuando hablo con los gobernadores, le digo, escuchá, te dan lugar en las listas, te mandan ATN, te liberan guita, te ayudan, por esas putas casualidades, y perdón, concretamente no toco madera, me estoy tocando un huevo, me toco un huevo, por esas putas casualidades, cisne negro mundial, mayo del año que viene, cisne negro mundial, qué es eso, no sé, tiran una bomba atómica, se cae, no sé, construye un muro en Berlín, se cae de nuevo, lo que sea, cisne negro mundial el año que viene, le digo al gobernador, ¿cómo sabe el gobierno que ustedes no lo van a pasar el cuchillo al gobierno? ¿Cómo sabe el gobierno, cómo tiene la seguridad que ustedes ahí no van a acelerar y lo van a pasar por encima al gobierno?

Milei Emperador

(...) Dos me dicen, 'boludo, que pongan claro quiénes son', dice,' porque si no, estamos todos en el mismo barco, Kicillof, Jorge Macri, Jalil, Quintela, Insfran, dice, yo no tengo nada que ver con Insfran y con Quintela.

Me dice uno, 'yo no tengo nada que ver con Kicillof, boludo, me cae para el orto Kicillof, entonces me ponen a mí que soy un, bueno, qué sé yo, no sé, ¿viste cómo es Javier?

javier milei emperador.jpg Ridícula IA de Javier Milei emperador, que resucita Alejandro Fantino.

Entonces algunos están diciendo, ché, pará, que el gobierno determine quiénes son y quiénes no, entonces, a pudrirla, dice uno por ahí, a pudrirla, perfecto, sí, habló, Javier, por eso la pregunta es, a esta altura del partido, y les digo algo, también le voy a dar una buena, mañana jueves, a ver, si ahí lo tiene Javier, es, hay que, a ver, es incómodo estar en ese barco, es incómodo pertenecer a un equipo en donde tu líder permanentemente va al frente.

Es incómodo, boludo, es como César, de nuevo, en las Galias, cuando quemó, vio que estaban, cruzaron el Rubicón y del otro lado se dieron vuelta las legiones y vieron que Julio César mandó a destruir el puente cuando cruzaron el Rubicón. Listo, listo, o matamos a los galos y volvemos y construimos un puente nuevo, pero ahora no se puede volver, entramos a la Galia, nos quedamos los meses que tengamos que quedarnos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero ya está se quemó el puente, cruzamos el Rubicón, muchachos.

Milei permanentemente cruza el Rubicón,y te quema el puente, entonces si vos estás en ese barco, yo sé que ustedes son muchos libertarios, bueno, listo, vamos loco, vamos adelante, vamos adelante, pero es incómodo y por momentos también cansa aquellos que no tienen ese timing, ese ritmo, no están acostumbrados a este ritmo libertario, del loco, del león, de ir.

La buena noticia es que yo no daría por caído, no daría por vencido a uno de los generales que tiene hoy Javier.

Javier tiene una especie de Estado Mayor, podríamos decir Aviación, Marina, Infantería y equipos para trabajos especiales como los SEALS, si quieren decir.

milei granaderos.jpg Los Milei y los militares.

Senado es Aviación, duda de la jefa de la Aviación que es Victoria Villarruel, lo dijo esta mañana con Majul, duda, la pone a prueba, duda, no le tiene mucha fe a la Aviación, pero bueno, por ahí la Aviación da una buena noticia y la jefa de la Aviación tiene un muy buen combate aéreo y ni siquiera sale mañana la sesión, es lo que pidió Javier, listo, perfecto.

Otros dos -Ejércitos, Marina, si quieren ponerlo-, que es la Economía y ahí está muy fuerte porque yo también hablé con el equipo económico y están recontra tranquilos, están siendo operados permanentemente desde los medios de comunicación y están recontra tranquilos con la macro y también eso le permite a Javier pararse y decir lo que dijo ayer.

Dijo: Sí, nos van a bombardear y la vamos a pasar mal 3 meses, pero voy al Ejército o a la Infantería que es manejada por Martín Menem, que es Diputados, yo no daría por perdida la batalla de Diputados,teniendo en cuenta que está Martín Menem y que es un tipo que se la juega permanentemente, así como arranqué yo hace unos meses criticándolo, debo decir que hoy es tal vez el mejor general que tiene el gobierno, un tipo leal, un tipo que va al frente, que acompaña, así que ojo no vaya a ser cosa que en Senado salga pero se caiga en Diputados porque no están los números, porque Infantería está laburando eso.

El general Menem está laburando eso, así que anótenlo otra vez acá muchísimas cosas que le dijimos que se van a cumplir también se puede cumplir esto, ojo salen en Senado mañana pero se caen en Diputados, y como cierre y vamos a hablarlo y vamos a charlarlo entre todos, como cierre te lo anuncia y te dice hoy 'mañana nos van a voltear, mañana va a perder la Aviación', dice.

Ojalá que podamos defenderlo pero mañana la Aviación va a perder, no le tiene fe mañana al Senado, es más los gobernadores ya lo dan por sentado, mañana salen todos, mañana le bombardean, hay un portaaviones donde el gobierno es un portaaviones y mañana le van a meter 4 misiles o 3 misiles al portaaviones, jubilados, presupuesto universitario, todo el tiempo le van a misilear si quieren decirle de alguna manera el presupuesto.

Van a atacar el presupuesto, tienen cerebros tácticos ahí, lo tiene a Masot, lo tiene a Monzó, lo tienen a Pichetto, que va, que viene, y ahora si los gobernadores, ahora están todos juntos y van a bombardear permanentemente y mi ley, como líder de este espacio, dice 'Loco va a haber momentos de muchísimas zozobras, la vamos a pasar para el orto, sépanlo ahora lo digo, 3 y 29 de la tarde, 3 y 29 de la tarde del 9 de julio: Va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los mil puntos, el dólar se va a ir para arriba, seguramente el gobierno tenga que intervenir en la banda porque va a tocar la banda de arriba, va a haber ruido en la calle, va a haber mucho ataque mediático y van a ser 3 meses picantísimos pero si estamos todos ustedes preparados mentalmente y se llega bien a octubre, en diciembre esto cambia porque en diciembre va a poner muchos más legisladores, muchos más legisladores y también al ver eso, algunos gobernadores que hoy están ahí entre ir y no a la guerra, van a volver a poner lo que tenían que poner para apoyar al gobierno, y se va a transitar, creo yo, esto es cuántico, cuántico, ni siquiera es determinista, cuántico creo yo, un 2026 relativamente tranquilo y un 2027 donde ya empiezan a aparecer inversiones y van a empezar a aparecer guita de YPF y tantos otros, 2027 con la posibilidad de que Javier vea el horizonte de una reelección hasta el 2031.

Pero esto es cuántico, lo aviso, es cuántico, pero sépanlo mañana empieza el baile muchachos, el baile, el baile, mañana ponen la música, a los que le gusta la batalla, mañana llego, ok, todos los días vamos a tener una, vamos a tener que sentarnos acá en Neura todos los días. (...)".

