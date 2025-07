Menem llegó a Prime Video: Política, escándalos y vedettes en formato miniserie

También se ve el famoso episodio del desalojo de Zulema Yoma de la Quinta de Olivos, mientras Menem estaba en Italia viendo el Mundial. Fue en junio de 1990, y según OHLALÁ!, dejó todo firmado en un decreto antes de tomarse el avión.

image.png La serie recrea momentos reales como los Menemóviles, la asunción anticipada y el desalojo de Zulema. También muestra relaciones y creencias místicas documentadas del expresidente y su círculo íntimo.

La serie le mete dramatismo a la relación entre Zulema y el carapintada Mohamed Alí Seineldín, con quien se conocían de la comunidad árabe, ella lo visitaba en la cárcel y, según se rumoreaba, Menem sospechaba que eran más que amigos. También aparecen las famosas "brujas" del presidente, como Azucena Agüero Blanch, que le daba consejos místicos, y otras astrólogas como Hilda Evelia Romanelli, que lo ayudaban a tomar decisiones con la carta natal en la mano.

Y claro, no podía faltar la foto hot de María Julia Alsogaray con tapado de piel. La serie la recrea, aunque el personaje que la toma en la ficción (interpretado por Mónica Antonópulos) no existió: en la realidad, la imagen fue de Osvaldo Dubini y salió publicada en Noticias en 1990.

Pero no todo lo que brilla es verdad: la serie también mete personajes inventados para darle color y ritmo a la historia. Como Sandra Silvestre, la vedette que aparece en el primer episodio. Interpretada por Virginia Gallardo, está inspirada en la imagen de Yuyito González sentada en las piernas de Menem, pero no fue su amante. La propia Yuyito lo desmintió: "Es un mito que me persigue", dijo en varias entrevistas.

image.png Muchos personajes como la vedette Sandra, el fotógrafo Olegario y varios asesores son inventados. Funcionan como símbolos narrativos para representar al pueblo y a las figuras de poder sin nombre propio.

Otro inventado es Olegario Salas, el fotógrafo que interpreta Juan Minujín. Funciona como narrador y guía para el espectador, y tiene su propia trama amorosa con una costurera riojana, Amanda, que tampoco existió pero representa a ese pueblo que vivió de cerca (aunque sin voz ni voto) los vaivenes del poder. También aparecen asesores ficticios como Gerónimo Ayala (Marco Antonio Caponi) y Silverman (Guillermo Arengo), que si bien no existieron, están inspirados en personas reales: operadores, lobbistas, economistas con acceso directo a la Rosada.

En definitiva, Menem no intenta contar "la verdad" con mayúsculas, sino armar un relato potente, cargado de climas, símbolos y emociones. Como dijo Minujín a Los Andes: "Incluso los personajes históricos lo son [ficcionales], porque al reconstruirlos se mezcla la investigación con la mirada actual sobre los noventa".

Los 6 episodios ya están disponibles para ver en Prime. Políticamente incorrecta, polémica y atrapante, Menem te puede gustar, indignar o dejar pensando... pero seguro no te deja indiferente.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mucho repudio en River Plate a una publicación de TyC Sports

La miniserie de 8 capítulos que pide maratón urgente

Atentos argentinos: Vuelos regalados a Brasil y Europa en vacaciones

Se acabó el ¡viva la Pepa! Trenes Argentinos tomó el control

Encuesta de consultora que la "vio": Datos negativos para Javier Milei