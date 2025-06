Alejandro Fantino reclama a Lule Menem por el abogado de Neura Media pero ¿y Karina?

Se lo digo a Lule y a Martín Menem. He bancado este proyecto desde el primer día pero no tendré ningún drama en ponerme en la vereda de enfrente. Pongan a Santilli en la lista y verán que soy un F35, pero en contra. Se lo digo a Lule y a Martín Menem. He bancado este proyecto desde el primer día pero no tendré ningún drama en ponerme en la vereda de enfrente. Pongan a Santilli en la lista y verán que soy un F35, pero en contra.

“Es momento de puros, porque el combate será cara a cara, se viene la difícil. Soy opositor a estas movidas. Este tipo se halla decidiendo si se va del Pro o no”.

Fantino largó una encuesta en vivo y el resultado con más de mil votos fue contundente:

“Hicimos un muestreo y nos dio que el 85% de nuestros oyentes cree que Diego Santilli es casta”.

“El discurso de Javier Milei no conecta con la gente cuando pone como candidatos a los de la casta. El colorado empezó en el justicialismo, pasó por todos los cargos en el PRO y ahora se quiere hacer libertario”.

image.png Alejandro Fantino y su abogado personal, Agustín Rodríguez

“Me gustaría un tipo como Agustín Rodríguez de candidato”

El conductor de Neura Media propuso a su propio abogado y panelista de su programa como candidato para el mes de octubre.

Ottodog, sobrenombre de Rodríguez, se percibe parte de La Libertad Avanza y suele defender las políticas libertarias más extremas, desde las represiones de Patricia Bullrich hasta el recorte a jubilados, universitarios y provincias.

Yo me estoy apagando artísticamente. A muchos ya el medio los ha ido desactivando. En los próximos años estaré fuera del sistema. Tenemos que ir a morir al lago o el río como los elefantes. Pero, los políticos no tienen esa grandeza, no aceptan ser descartados.