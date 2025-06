El Federalismo No Se Declama, Se Aplica

La reciente reunión de 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma evidencia un acto declamativo e inconducente carente de sentido practico ante un gobierno nacional de profundas raíces unitarias concentradoras y rayanas con una monarquia despotica.

La coparticipación: herramienta de control y sometimiento

La piedra angular del sistema federal auténtico es la autonomía financiera. No puede existir federalismo real si las provincias dependen del poder central para financiar su funcionamiento básico. Sin embargo, en Argentina, el régimen de coparticipación impositiva —una herramienta que nació para coordinar equitativamente la distribución de los recursos— terminó siendo el mecanismo perfecto para someter a las provincias al arbitrio del Ejecutivo nacional.

La reforma constitucional de 1994 estableció que debía sancionarse una nueva ley de coparticipación, consensuada entre la Nación y las provincias. Sin embargo, 3 décadas después, esta ley sigue pendiente. ¿Por qué? Porque el sistema actual le permite al gobierno nacional retener la mayor parte de los recursos que recauda y distribuirlos según conveniencia política, no según criterios objetivos de desarrollo o necesidad.

El poder absoluto de la Republica esta en el Congreso de la Nación, senadores que representan a las 24 provincias y diputados que representan a los pueblos de dichas provincias, podrían darle luz a una verdadera “Revolución Impositiva”, tal como muy bien describió Teddy Karagozian en su libro titulado de esa forma. Sin embargo los representantes de esas provincias continúan eligiendo el marketing federal en contra de la solución federal.

El marketing del federalismo

El discurso federal es una constante en los actos de campaña, especialmente cuando los candidatos deben recorrer el interior del país. Se habla de obras federales, de igualdad territorial, de desarrollo equilibrado. Pero esas promesas se diluyen en la práctica.

Cuando llega el momento de gobernar, la lógica centralista vuelve a imponerse. Las decisiones se toman desde Ciudad de Buenos Aires, los recursos se concentran en la capital y las provincias deben mendigar fondos para obras, salud, educación o seguridad. El reciente recazo del gobierno nacional a la ayuda a la ciudad de Bahia Blanca es una muestra contundente de concentración y falta de compromiso, con los intereses de los habitantes del país o de una zona del mismo.

Este marketing del federalismo es profundamente perverso. Crea la ilusión de que hay una voluntad de descentralización, cuando en realidad lo que existe es una maquinaria central que absorbe riqueza y concentra poder. Incluso en los discursos presidenciales, el "federalismo" aparece como un valor institucional, mientras se recortan transferencias, se condicionan programas o se ignoran los reclamos de las provincias más postergadas.

javier milei gobernadores ucr.jpeg Javier Milei con los gobernadores de la UCR en la Casa Rosada. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Un Estado hipertrofiado y unitario

La estructura del Estado nacional argentino se ha hipertrofiado y las decisiones del actual gobierno nacional que llego al poder eliminando ministerios, entes, empresas públicas o dependencias, es una demostración que la amputación de sectores gubernamentales no son la solución de los problemas ya que deja bolsones de situaciones sin respuesta.

Solo la transferencia de competencias y correspondencias fiscales a municipios y provincias ara que el federalismo aplicado sea una doctrina transformadora de la decadencia.

Los fondos nacionales no son neutros: se usan para disciplinar o premiar a las provincias según su alineación política.

Esta lógica se vio claramente en las últimas décadas, sin importar el signo partidario del gobierno nacional. El hiperpresidencialismo argentino se apoya, en buena medida, en este diseño fiscal unitario que permite ejercer un poder desproporcionado desde el Ejecutivo.

Las consecuencias del sistema actual

Las consecuencias de este modelo son múltiples y devastadoras. Por un lado, se genera una desigualdad territorial creciente: mientras algunas provincias tienen recursos propios que les permiten cierto margen de acción, otras dependen casi por completo de las transferencias nacionales.

Por otro lado, se desalienta la eficiencia y la responsabilidad fiscal. Si una provincia sabe que recibirá fondos aunque administre mal, no tiene incentivos para mejorar su gestión. Del mismo modo, si no puede recaudar ni decidir sobre su estructura impositiva, no tiene herramientas para planificar su desarrollo.

Finalmente, se profundiza la crisis de representación y confianza en la política. Las decisiones que afectan a millones de argentinos se toman a cientos o miles de kilómetros de distancia, en despachos cerrados del poder central. El federalismo no es solo una cuestión administrativa: es la base de la democracia real, donde cada comunidad puede decidir sobre su presente y su futuro.

Representación del fusilamiento de Manuel Dorrego, caída al precipicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fusilamiento de Manuel Dorrego, inicio de la Guerra Civil propiciada por los unitarios.

Las ventajas del federalismo aplicado

Frente a este escenario, resulta urgente recuperar y aplicar el verdadero federalismo. No como una consigna electoral, sino como un principio rector de gobierno. Las ventajas del federalismo aplicado son claras y probadas:

1. Autonomía y responsabilidad: Las provincias que pueden gestionar sus propios recursos son más responsables, más eficientes y más transparentes.

2. Desarrollo equilibrado: Un país federal bien organizado permite que cada región se desarrolle en función de sus capacidades, potencialidades y necesidades.

3. Participación ciudadana: Los gobiernos locales son más accesibles y están más cerca de la realidad de los ciudadanos. Esto mejora la calidad institucional y fortalece la democracia.

4. Reducción de la burocracia: Un federalismo auténtico evita la duplicación de funciones y permite simplificar la estructura del Estado.

5. Innovación y competencia positiva: Las provincias pueden experimentar políticas distintas, generar innovación pública y aprender unas de otras.

Un nuevo esquema federal: propuestas concretas

Para salir del actual esquema tributario concentrador, es necesario un cambio profundo, que requiere decisión política, consenso institucional y participación activa de los 24 distritos que componen la República Argentina. Algunas propuestas concretas para avanzar hacia un federalismo auténtico incluyen:

Nueva ley de coparticipación: Cumplir con el mandato constitucional pendiente desde 1994, invirtiendo la pirámide recaudatoria donde los municipios sean los entes recaudadores y desde ahi se coparticipe a las provincias y estas a la nación.

Reforma del sistema de recaudación: Eliminar la AFIP nacional y dejar como única fuente de recaudación a la aduana nacional y permitir que las provincias y municipios administren tributos propios de manera más eficiente.

Pacto fiscal federal: Un acuerdo político entre Nación y provincias para delimitar claramente competencias, recursos y responsabilidades, garantizando autonomía real.

Descentralización del gasto: Transferencia efectiva de competencias en educación, salud y seguridad, junto con los recursos necesarios para gestionarlas.

Revisión del gasto nacional: Reducción del aparato burocrático central y redistribución de funciones a nivel provincial y municipal.

Fondo federal de compensación: Un mecanismo solidario que permita equilibrar las diferencias estructurales entre provincias sin convertirlas en dependientes.

bandera-de-Artigas.webp Bandera Federal de José Gervasio de Artigas.

Una nueva narrativa federal

La recuperación del federalismo no es solo un problema técnico o institucional. Es, sobre todo, una cuestión cultural. La Argentina necesita una nueva narrativa, que valore la diversidad, respete la autonomía de los pueblos y apueste por un desarrollo verdaderamente nacional.

Los liderazgos provinciales deben asumir un rol protagónico en este proceso y abandonar sus posturas mendigantes de recursos que les son propios y de ninguna manera pertenecen a la Nación. Ya no alcanza con reclamar fondos: es necesario construir una agenda común, con propuestas, objetivos y planificación.

También el Congreso de la Nación debe recuperar su función de representar a las provincias, y no ser un apéndice del Ejecutivo.

Los ciudadanos, por su parte, deben exigir federalismo real, no solo en las palabras, sino en los hechos. El centralismo no solo es injusto: es ineficaz. Un país tan vasto, diverso y complejo como Argentina no puede ser gobernado desde un solo punto.

Conclusión: el federalismo como camino hacia el futuro

Volver al federalismo no es retroceder, es avanzar. Es recuperar un principio fundante de nuestra identidad nacional. Es construir un país más justo, más equilibrado y más democrático.

La historia nos muestra que cuando las provincias fueron fuertes, Argentina fue más próspera. La concentración del poder y la riqueza en manos del gobierno nacional ha sido una de las causas principales de nuestra decadencia. Si queremos revertir ese proceso, debemos empezar por donde comenzó la Nación: por las provincias.

Hoy más que nunca, el federalismo no se declama. Se aplica. Y se construye, día a día, con instituciones sólidas, decisiones valientes y ciudadanos comprometidos.

