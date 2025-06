Llega el 2do. semestre, todos miran las reservas del BCRA

Live Blog Post

Importante definir: ¿Reservas o Deudas?

Muy interesante intercambio en X luego de que la cuenta @LEVA_Ar publicara el gráfico sobre evolución de reservas del BCRA:

@GuidoR90: Esto quiere decir que estamos a punto de dejar de tener reservas en negativo?

@Leva_Ar: Técnicamente las RB ya no son negativas, pero la mitad son deudas y swap.

Entonces ¿el BCRA tiene reservas o pasivos?

Ahí intervino @riellodecba: Todo alquilado.

Luego él agregó algunos datos interesantes:

Reservas BCRA al 31/12/2024: US$ 29.607M

Enero 2025: -US$1.300M (Préstamo x US$1.000M)

Febrero 2025: -US$312M

Marzo 2025: -US$2.943M

Abril 2025: US$13.908M (Préstamo FMI x US$12.398M + Banco Mundial x US$1.500M)

Mayo 2025: -US$2.106M (Préstamo BID x US$500M)

Junio 2025: US$4.364M (BONTE x US$1.000M + REPO x US$2.000M + BONTE x US$500M + BOPREAL x US$810M)

Reservas totales BCRA: US$41.218M

Netas US$82M

En el año suben US$11.611M

En el día suben US$33 M (BONTE acreditado x US$500M).

Hoy "Sin intevención"

Esto lleva a otro posteo

@jorgecarreraok: Esto esta muy lindo y es seguro que Todo Marcha de Acuerdo al Plan- Pero no se enamoren del cartelito "Sin Intervención". Hay que comprar Reservas Netas por 4.500 millones en 45 días.

Aquí aparece el Gran Tema: ¿Hay que comprar en forma obligatoria o no? ¿Cuál es la realidad de las obligaciones con el FMI? Lo que diga el Gobierno argentino es relativo porque se ha vuelto poco creíble en estos temas de la difusión de su entendimiento con el FMI. Entonces ¿qué puede aclarar el FMI?

image.png

Recapitulemos a la apertura del miércoles 25/06/2025:

@cbuteler: Las #Reservas terminan en US$ 41.218 millones / En el día suben US$ 331 millones / En el mes crecen US$ 4.364 millones / En el año se incrementan US$ 11.611 millones.

Mariano Gorodisch en El Cronista Comercial:

"(...) Fueron negativas en US$ 7.253 millones al cierre de mayo, en los términos del acuerdo y a precios corrientes, y negativas en US$ 8.579 millones a precios constantes del 31/12/2024.

Con dicho punto de partida, desde la consultora Outlier estiman que al 18/06, última información disponible, estos guarismos eran negativos en US$ 6.079 millones y US$ 5.758 millones, respectivamente. Ambos guarismos excluyen el desembolso de abril de más de US$ 12.000 millones del FMI, porque así lo marca la metodología del acuerdo. (…)

Con lo cual se vuelve a confirmar que Argentina incumplió la meta de reservas del 13/06. Esta implicaba una variación de reservas netas a precios constantes negativa en US$ 500 millones versus el cierre de 2024, cuando quedó negativa en más de US$ 3.000 millones a esa fecha.

"Como la revisión y el desembolso están aparentemente suspendidos sin definiciones concretas, no podemos saber si la misma se pospone manteniendo el monto, pero cambiando la fecha de corto", precisan desde Outlier.

Igualmente, la meta del 30/09 indica una variación de reservas negativa en US$ 600 millones respecto del cierre de 2024 y si bien puede parecer más accesible, no hay que olvidar que el próximo 09/07 el Tesoro tiene que afrontar pagos por más de US$ 4.300 millones por vencimientos de intereses y capital de Bonares y Globales, y que eso impacta en el cálculo de reservas del acuerdo porque incluye los depósitos del Tesoro en moneda extranjera, que ascienden a uUS$ 3.995 millones al 18/06. (...)".