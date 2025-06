Se descontroló Cobra Kai: Un actor de la serie mordió a su compañera y lo echaron

"Fue un chiste": El intento por bajarle el tono al escándalo

Recién después de que el hecho salió en todos los medios estadounidenses, Kove publicó un comunicado medio flojito pidiendo disculpas. Dijo: "Lamento profundamente mis acciones respecto al incidente con Alicia, una persona amable y profesional que no merecía esto. Me pasé de la raya intentando ser gracioso y no hay excusa. Me hago cargo y pido perdón a ella y a su esposo." También agregó que en el set “se hacen chistes y peleítas todo el tiempo”, y que pensó que iba a ser gracioso. Pero la verdad, no le causó gracia a nadie.